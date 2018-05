Goranović: Zanimljivo je da Crnogorski pokret ne pokreće pitanja odštete i naknade prema Austriji i Mađarskoj

Zanimljivo je da Crnogorski pokret, čiji je istaknuti član Neđeljko Rudović iz koalicije za 21.vijek, ne pokreće pitanja odštete i naknade prema Austriji i Mađarskoj, koje su činile Austro-Ugarsku monarhiju koja je anektirala Kraljevinu Crnu Goru 1916. godine i sprovodila najstrašniju torturu prema stanovnicima naše zemlje do kraja rata, već tu nadoknadu želi da traži od Srbije, vjerovatno zbog činjenice što je vojska Kraljevine Srbije 1918. godine, zbog nepostojanja i raspuštanja vojske Kraljevine Crne Gore 1916. godine, morala da oslobađa teritoriju naše zemlje, čemu je ključno doprinijelo probijanje Solunskog fronta, saopštio je danas Nikola Goranović, predsjednik Kluba mladih Nove srpske demokratije Nikšić.

On je reagovao na jučerašnje navode Crnogorskog pokreta koji je zatražio sa se donese zakon koji će se zabraniti veličanje Podgoričke skupštine.

"Zaista je neobično da danas, 100 godina kasnije, imamo otvorene podržavaoce austrougarskih tiranina, poput Franja Ferjančića ili Stjepana Sarkotića, koji žele da se retroaktivno razračunaju sa onima koji su čitavom jugoslovenskom prostoru donijeli slobodu. U priči o Prvom svjetskom ratu postoje samo dvije strane, ona na kojoj su Austro-Ugarska i Njemačka i ona na kojoj su sile saveznice među kojima je bila i Kraljevina Crna Gora do svoje kapitulacije 1916. godine. Nije dobra poruka, iznositi neistine, da je Kraljevinu Crnu Goru ukinula Kraljevina Srbija, kada znamo da je to učinila Austro-Ugarska koja je prvo okupirala, a poslije kapitulacije i raspuštanja vojske i anektirala Crnu Goru. Od 1916.godine, kralj Nikola nema efektivnu državnu vlast jer nema ni vojsku niti teritoriju i narod prema kome važe Ustav i Zakoni Kraljevine Crne Gore a sve to je posljedica Austro-Ugarske okupacije i aneksije Crne Gore, slične onoj koja je učinjena Bosni i Hercegovini 1908. godine, nakon sramnog čina kapitulacije koji ni Kralj Nikola niti bilo ko od ostalih organa u egzilu nije opovrgao ili zvanično oglasio ništavnim", istakao je Goranović.

On je dodao da je 1918.godine srpski narod u Crnoj Gori iskoristio, kao i narodi na ostalim teritorijama Austrougarske monarhije koja je prestala da postoji, institut međunarodnog prava na samoopredeljenje naroda, i tim putem odlučio da se prostor Crne Gore prisajedini Kraljevini Srbiji i tako prisajedinjen stupi u novu jugoslovensku državu.

"Isto to odlučilo je i Narodno vijeće Boke i Paštrovića koje prije rata nisu bile u sastavu Crne Gore. Bitna stavka u tom referentnom momentu je ta da Crna Gora, apsolutno većinskom voljom svog naroda, nije obnovila svoju državnost koja je ukinuta 1916. godine kapitulacijom potpisanom između zvaničnih organa Austrougarske i Kraljevine Crne Gore, kao što je važna i činjenica da je i sama Kraljevina Srbija stupanjem u novu državu Srba, Hrvata i Slovenaca ugasila svoju državnost. Važno je naznačiti i to da današnja država Crna Gora jeste država diskontinuiteta sa Kraljevinom Crnom Gorom i da nema legalni ni legitimni osnov da traži odštete koje se odnose na Kraljevinu Crnu Goru, jer je današnja država Crna Gora, država koja svoj kontinuitet vuče iz Jajca, kada su ustanovljene avnojevske republike", kazao je Goranović.

Po njegovim riječima, ono što je posebno zabrinjavajuće jesu izjave Jasmine Nikčević "protiv najznačajnijeg i najsvečanijeg događaja u Nikšiću, litije posvećene Svetom Vasiliju Ostroškom, u kojoj na ulice Nikšića izlazi većina građana, koji tom prilikom zaboravljaju na sve razlike među sobom i u bratskoj ljubavi slave svoga zaštitnika".

"Jasmina Nikčević se uspješno proglasila parametrom palanačke svijesti, jer je ta svijest upravo mjera njenih riječi, koje predstavljaju suprotnost pristojnom ponašanju i jedan sraman odnos prema Svetom Vasiliju, prema kojem smo poštovanje naslijedili od naših roditelja i predaka. Na ovaj nepatvoreni fašizam koji emituje Jasmina Nikčević, nikšićka omladina će i dalje odgovarati tako što će jednoj od najvećih i najsjajnijih litija u pravoslavlju prisustvovati u najvećem mogućem broju, tako što će u tim danima, ali i tokom čitave godine ići na poklonjenje Svetom Vasiliju Ostroškom u Ostrog, i moliti se za izmučene duše i umove ljudi koji su se okupili u Crnogorskom pokretu", kazao je Goranović.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 2 (3 glasova)