Građani više vjeruju NVO, nego državi

Agencija za sprječavanje korupcije pohvalila se da svake godine raste broj onih koji su spremni da joj prijave slučajeve korupcije, mada iz civilnog sektora poručuju da nemaju razloga za zadovoljstvo.

“Broj prijava Agenciji u prvih devet mjeseci 2018. veći je u odnosu na ukupan broj prijava u 2017, kao i u odnosu na ukupan broj prijava u 2016”, kazali su “Vijestima” iz institucije na čijem je čelu Sreten Radonjić o sistemu “Prijavi korupciju”.

Podnošenje prijave u pisanoj formi, usmeno na zapisnik, putem pošte ili elektronskim putem je predviđeno Zakonom o sprječavanju korupcije i praktikuje se od početka primjene tog zakona — 1. januara 2016. godine, odnosno od početka rada same Agencije.

U 2017. je Agenciji podneseno 69 prijava zbog postojanja sumnje u ugrožavanje javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije, od kojih je šest predato elektronskim putem, 18 putem imejla i 18 usmeno na zapisnik (putem telefona ili lično – davanjem izjave u Agenciji).

Do 1. septembra ove godine je podnijeto 75 prijava, od kojih 31 elektronskim putem, 15 putem imejla a 10 usmeno na zapisnik putem telefona ili u samoj Agenciji.

Bivša članica Savjeta Agencije, izvršna direktorica Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) Vanja Ćalović Marković, smatra da to nisu rezultati s kojima se Agencija može dičiti.

“Svake godine MANS-u se obrati 400-500 građana koji prijavljuju slučajeve korupcije ili traže informacije od državnih institucija. Izuzetno mali broj prijava koje građani podnose nadležnim institucijama pokazuje da nemaju povjerenja u njihov rad”, kazala je Ćalović Marković za “Vijesti”.

Smatra da je takođe važna i struktura tih prijava, odnosno šta su građani spremni da prijave institucijama.

U slučaju Agencije, uvjerena je da je riječ o prijavama korupcije na najnižem nivou i da se nijedan građanin nije usudio prijaviti neki ozbiljniji slučaj koji uključuje visokog funkcionera.

“Naravno da to nije iznenađenje, kada imamo u vidu da je Agencija do sada više i oštrije progonila one koji su se borili protiv korupcije, nego bilo koga korumpiranog funkcionera. Zbog toga građani očigledno neće da rizikuju da postanu meta političke odmazde ASK-a ukoliko podnesu prijavu protiv nekoga iz vladajuće partije”, smatra Ćalović Marković.

Uvjerena je da će broj onih koji se obraćaju Agencije nastaviti da bude na niskom nivou dok je na njenom čelu Radonjić, osoba koja, po njenim riječima, u svojoj karijeri nije procesuirala nijedan slučaj korupcije, a na poziciju direktora je doveden zbog porodičnih veza sa vrhom vladajuće partije.

Agencija: Neselektivno postupamo po prijavama, štitimo anonimnost podnosilaca

U Agenciji smatraju da je više faktora zaslužno za rast broja prijava iz godine u godinu.

“To može biti rezultat veće informisanosti građana o Agenciji (po istraživanjima agencija Defacto i Damar Plus na kraju 2016. i 2017, Agencija zauzima prvo mjesto na listi organa kojima bi građani prijavili korupciju), kontinuiranih antikorupcijskih kampanja Agencije, efikasne zaštite anonimnosti podnosilaca prijava od strane Agencije, kao i neselektivnosti Agencije prilikom postupanja po predatim prijavama”, kazali su iz ove institucije.

Ćalović Marković, međutim, ističe da dva primjera dobro govore koliko Agencija zaista radi na zaštiti podnosilaca prijava.

“Vidjeli smo i kako se ASK odnio prema Mirjani Drašković i Particiji Pobrić, kada se pridružio kampanji protiv zviždača, umjesto da ih zaštiti”, kazala je ona.

Agencija je, na primjer, odbila status zviždača bivšoj glavnoj veterinarskoj inspektorki Drašković, koje je godinama upozoravala na problematičnu ispravnost mesa, posebno uvoznog.

Pobrićeva je dostavila dokaze poslaniku opozicije Mladenu Bojaniću koji su ukazivali da članica vladajuće koalicije Socijaldemokrate, u hotelu “Ramada” gdje je ona radila, partijske skupove plaća iz kase Direkcije za Željeznice, čiji je direktor njen visoki funkcioner.

75 prijava je Agencija dobila za prvih osam mjeseci ove godine, dok ih je tokom cijele prošle godine bilo 69

Ocijeni: 1 2 3 4 5 1 (1 glasova)