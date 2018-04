Gradiće vrtić u Baru vrijedan 2,5 miliona eura

U Baru će uskoro početi gradnja vrtića vrijednog preko 2,5 miliona eura, najavio je ministar prosvjete Damir Šehović.



On je, prilikom današnje posjete Baru, kazao da će se u narednim sedmicama obaviti izbor izvođača radova i početi gradnja vrtića koja se finansira iz kredita Banke za razvoj Savjeta Evrope u vrijednosti preko 2,5 miliona eura.



„Time će se riješiti jedini izazov sa kojim se suočava barski vrtić, a to je prebukiranost“, navodi se u saopštenju Ministarstva.



Šehović se, tokom posjete Baru, sastao sa svim direktorima obrazovno-vaspitnih ustanova i predsjednikom Opštine Zoranom Srzentićem.



„Na sastancima se razgovaralo o infrastrukturnom stanju ustanova, pri čemu je saopšteno da je Ministarstvo obezbijedilo dio sredstava za ulaganje u potrebne rekonstrukcije nekoliko škola, dok je za neke od najvećih ulaganja, u okviru kojih su prioriteti Osnovna škola „Jugoslavija“ i fiskulturna sala Gimnazje, potrebna saradnja sa lokalnom upravom“, dodali su iz Ministartva.



Jedna od važnijih investicija u obrazovni sistem u Baru, kako su dodali, jeste obnova bravarije u Domu učenika za šta će biti izdvojeno do 100 hiljada eura.



Tokom susreta sa direktorima, Šehović je rekao da će se sa ulaganjima nastaviti, jer su dobri uslovi za rad neophodni za kvalitetno obrazovanje.



Jedna od tema razgovora bila je i rješavanje stambenih pitanja prosvjetnih radnika Bara. Šehović je saopštio da će se uskoro riješiti problem uknjiženja stanova prosvjetnih radnika u Baru.



Šehović i Srzentić su se složili da je saradnja Ministarstva, Opštine i obrzovno-vaspitnih ustanova u Baru ključna za unaprijeđenje uslova školovanja.



Oni su najavili insitucionalizaciju saradnje Ministarstva i Opštine potpisivanjem Memoranduma o saradnji.



„Današnja posjeta dio je obilazaka predstavnika Ministarstva prosvjete svih obrazovno-vaspitnih ustanova na teritoriji Crne Gore, vođena potrebom da se uvidi stanje na terenu i u direktnoj komunikaciji sa nastavnim osobljem stekne realna slika o izazovima sa kojima se suočavaju“, zaključuje se u saopštenju.

