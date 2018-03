Granični prelaz Dobrakovo i dalje zatvoren za saobraćaj

Na graničnom prelazu sa Srbijom, Dobrakovo, saobraćaj je i dalje potpuno obustavljen zbog odrona.

Miodrag Baktrač Iz Direkcije za saobraćaj kazao je za Televiziju Vijesti da je sanacija sporne tačke u toku.

On poručuje da će saobraćaj tom dionicom biti u potpunosti normalizovan tek nakon što se ispune svi bezbjednosni uslovi.

Nada se da bi to moglo biti u večernjim satima.

Iz Direkcije pozivaju sve učesnike u saobraćaju da do tada koriste alternativne putne pravce i granične prelaze Jabuka i Špiljani.

Sa strane Srbije veliki broj šlepera čeka da pređe granicu tako da iz Direkcije najavljuju da će ukoliko ne uspiju u potpunosti da saniraju mjesto odrona propustiti ih da prođu.

Iz AMSCG su kazali da se u Crnoj Gori saobraća po mokrim i klizavim putevima, i upozorili na pojavu odrona na putevima koji vode duž klisura i usjeka.

Apelovali su na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise.

Upotreba zimske opreme obavezna je do 31. marta na putevima gdje je to naznačeno saobraćajnom signalizacijom, bez obzira na vremenske uslove.

Neprohodni putevi su Mioska –Semolj –Boan i Trešnjevik –Andrijevica. Kamionima sa prikolicom i šleperima je zabranjeno kretanje na putu Nikšić-Šavnik-Žabljak.

Na dionici Košljun - Zavala i Brajići – Lapčići, na magistralnom putu Cetinje – Budva saobraćaj se obavlja jednom trakom naizmjenično, a regulisan je semaforskom signalizacijom.

Na dionici Ulcinj - Krute će, zbog izvođenja radova doći će do potpune obustave saobraćaja od devet sati do 12 sati i od 14 sati i 30 minuta do 15 sati i 30 minuta. Mimo ovih termina saobraća se jednom trakom naizmjenično.

Zbog druge faze rekonstrukcije puta Petrovac – Podgorica, od raskrsnice sa obilaznicom Golubovci do raskrsnice sa putem za aerodrom, promijenjen je režima saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni.

Zbog miniranja na južnom portalu tunela Vežesnik auto puta Bar - Boljare, na prvoj sekciji Smokovac - Uvač - Mateševo saobraćaj će biti obustavljen do 30 minuta u terminima od jedan do pet sati, od deset do 12 sati i od 14 do 16 sati.

Zbog izgradnje pješačke staze uz magistralni put Risan - Perast promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni.

Do završetka rekonstrukcije na regionalnom putu Cetinje – Njeguši saobraćaće se jednom trakom naizmjenično.

Zbog rekonstrukcije puta Petrovići – Vraćenovići – Deleuša promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)