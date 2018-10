Grupa građana Saša Mijović: DPS političkim omčama skreće pažnju sa gorućih problema

Grupa građana Saša Mijović saopštila je da je Demokratska partija socijalista ovih dana "u duhu svoje trodecenijske tradicije opet povela akciju da dijeli ionako po mnogo čemu polarizovanu Crnu Goru i političkim omčama skrene pažnju građanima sa gorućih problema – siromaštva, korupcije i organizovanog kriminala. "

"Prošle sedmice nam je saopšteno da će se novčano kažnjavati oni koji ne ustanu kada bude svirana njena himna kaznom od 300 € do 2.000 €. Autor tog izuma je Vlada Crne Gore, koji je upakovala u Predlog izmjena i dopuna zakona o državnim simbolima i Danu državnosti. Naravno da se himna i ostali državni simboli trebaju poštovati i to podrazumijeva civilizovano ponašanje, ali smatramo da se patriotizam ne može utjerati kaznama. Zašto novi zakon kada je zaštita ugleda države Crne Gore predviđena Krivičnim zakonikom članom koji glasi: “Ko javno izloži poruzi Crnu Goru, njenu zastavu, grb ili himnu, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine”? I zašto o tome nisu konsultovani pravni stručnjaci i ostale stranke pa da se do pravog rješenja dođe dogovorom? I zašto uopšte u ovom trenutku su sva ta pitanja stavljena na dnevni red", saopšteno je iz Grpe građana.

Dodaju da je njima više nego jasno da je to način na koji se odvlači pažnja sa životnih problema koja odgovara ekstremistima kako u vlasti tako i u opoziciji koji igraju na kartu nacionalnih podjela.

"Sada se najavljuje se da Rusija pokreće novi rat protiv Crne Gore koji će sprovoditi preko srpskih medija, da vlast sprema spisak osoba iz Srbije kojima će biti zabranjen ulazak u Crnu Goru zato, kako kažu, blate našu državu i njenog predsjednika. Lanisirana je i vijest da se u Podgorici priprema podizanje spomenika Josip Brozu Titu. Prije toga je bilo priča oko spomenika Skenderbegu, opela Draži Mihailoviću, obilježavanja podgoričke skupštine, nikad više 2018…Oko svega toga vodi se žučna polemika. Pošto smatramo da se od toga ne živi i da je veći prioritet našim građanima, od kojih ogroman broj živi u bijedi, stvoriti uslove za život dostojan čovjeka u 21. vijeku i mladim ljudima obezbijediti zapošljavanje, naša grupa građana neće nasijedati na te koske koje nam uporno bacaju, kako bi mi imali uvijek oko čega da se glođemo. Zato apelujemo na građane Crne Gore da shvate s kakvim ciljem vlast forsira pomenute teme, da ne nasijedaju i ne dozvole da na tim podjelama nastave vladati još 30 godina. i upozoravamo kako se budu bližili izbori, ovoga će biti sve više", zaključeno je.

