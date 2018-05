Gvozdenoviću od nekog stiglo 15.650 eura

Potpredsjednik Skupštine Crne Gore Branimir Gvozdenović prihodovao je prošle godine skoro 37.500 eura, piše u njegovom imovinskom kartonu za 2017. godinu objavljenom na sajtu Agencije za sprečavanje korpucije (ASK).

Gvozdenović je prijavio da je prošle godine imao dvije uplate koje su iznosile nepunih 15.650 eura. Kako se navodi, prvo je u maju dobio 10.700, a mjesec dana kasnije 4.945 eura. Obje uplate su stigle od privrednog društva, čije ime nije navedeno u kartonu koji je u registru Agencije.

Gvozdenović je tokom prošle godine imao i tri uplate koje su zabilježene kao povraćaj sredstava. Prvo je u januaru uzeo malo više od 435 eura koje su stigle “od samostalne djelatnosti”, a na isti način je u kartonu objašnjen i povraćaj nepunih 180 eura u septembru. Gvozdenović je maju 685 eura vratio od viška uplaćene članarine. U kartonu se navodi da je Gvozdenović kompletnu imovinu naslijedio.

U ASK ističu da funkcioner Demokratske partije socijalista (DPS) i bivši ministar ima stan od 68 i polovinu kuće od 55 metara kvadratnih i preko 80.000 metara kvadratnih zemljišta. Njegova potpredsjednička plata u Skupštini iznosila je prošle godine 1.700 eura.

Njegova supruga Marijana Gvozdenović prima 450 eura mjesečno u privrednom društvu “Menta Montenegro”. Ona je u Centralnom registru privrednih subjekata upisana kao osnivač, izvršni direktor i ovlašćeni zastupnik kompanije. Kompanija sa sjedištem u Podgorici bavi se trgovinom na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama.

Gvozdenović je Agenciji uskratio pristup za uvid u njegove bankarske račune, dok je njegov partijski kolega Andrija Nikolić dao saglasnost za uvid u bankarske račune.

Nikolić je u imovinskom kartonu za prošlu godinu prijavio poslaničku platu od 1.345 eura. On je predsjednik Odbora za međunarodne odnose i iseljenike i član Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, ali za to ne prima nakandu. Nikolić je vlasnik stana od 64 metra kvadratna, za koji od 2016. otplaćuje kredit od 34.000 eura. On je u februaru prošle godine uzeo gotovinski kredit od 12.000, a prvog januara ove godine još jedan od 2.000 eura.

Poslanik DPS-a Bogdan Fatić prima malo više od 1.500 eura mjesečno, od čega nepunih 1.410 kao predstavnik u skupštini, a 100 eura kao odbornik u Skupštini opštine Berane. U njegovom imovinskom kartonu se više ne pominje 850 eura mjesečno koje je dobijao kao predsjednik beranskog DPS-a. On je vlasnik stana od 68 metara kvadratnih, za koji od 2015. otplaćuje stambeni kredit od 30.000 eura.

Njegova surpuga Aleksandra zarađuje 480 eura iz privrednog društva. On je u kartonu prijavio da je postao vlasnik “reno lagune” iz 2012. dok odranije vozi šest godina stariji “folksvagen pasat”, a njegova supruga “folksvagen polo” iz 1995. Fatići su vlasnici akcija u više kompanija. On je dao Agenciji saglasnost za uvid u banakrske račune.

Poslanici zaboravili da prijave novogodišnji bonus

Gvozdenović, Nikolić i Fatić u svojim imovinskim kartonima nemaju prijavljeno nepunih 400 eura bonusa koji su dobili krajem prošle godine. Poslanici vladajuće koalicije nagradili su sebe na decembarsku platu zbog “značajnog doprinosa u aktivnostima radnih tijela, na sjednicama Skupštine i dodatnog angažovanja”.

Osim njih još 13 poslanika vladajuće koalicije nije prijavilo novogodišnji bonus, zbog čega su prekršili Zakon o sprečavanju korupcije. Zakon propisuje da oni moraju u kartonima dostaviti tačne i potpune informacije o svojim prihodima i imovini. Zbog kršenja Zakona im prijeti novčana kazna od 500 do 2.000 eura.

