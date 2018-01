Hajduković: Želim da oslobodim Crnu Goru ekonomske okupacije tajkuna

Za preporod Crne Gore potrebno je da država bude vođena mudro i humano, kazao je profesor Dragan Hajduković, navodeći da očekuje veliku podršku građana na predsjedničkim izborima.

On je rekao da je odlučio da učestvuje na predsjedničkim izborima 15. aprila jer kao humanista i intelektualac, otac i građanin, ne može da pasivno gleda na razaranje države i uništavanje budućnosti sadašnjih i budućih generacija.

"U sadašnjoj situaciji preduzeti nešto nije politika nego nužna samoodbrana svih nas. Želim da snagom koju će mi dati građani, oslobodim Crnu Goru ekonomske okupacije domaćih i belosvjetskih tajkuna koji su stekli bogatstvo pretvarajući nas u siromaše sluge", kazao je Hajduković agenciji MINA.

Na pitanje da li očekuje podršku nekih političkih partija u Crnoj Gori, Hajduković je odgovorio da, mada lično poznaje sve lidere opozicije, ni od koga nije tražio, niti će tražiti podršku.

"Jesam i ostaću nezavisni kandidat koji će voditi kampanju isključivo svojom snagom i snagom programa i vizije razvoja Crne Gore", rekao je Hajduković.

On je kazao da je svaka pozitivna ocjena njegovog programa i vizije razvoja Crne Gore dobrodošla, kako iz opozicije tako i iz redova nekih sadašnjih koalicionih partnera Demokratske partije socijalista.

"Bilo bi dobro kada bi nekim čudom došlo do takve pozitivne ocjene moga programa, ali i u tom slučaju ne bih prihvatio nikakvu organizacionu i materijalnu pomoć jer to automatski čovjeka stavlja u zavistan položaj, a ja jesam i biću u pravom smislu te riječi nezavisni predsjednički kandidat koji misli i odlučuje svojom glavom", kazao je Hajduković.

On je rekao da očekuje velika podrška građana, podršku prilikom skupljanja potpisa za kandidaturu, na dan izbora, i stalnu podršku poslije izbora.

"Želim da Crnoj Gori i građanima vratim radost življenja, oteti osmjeh i dostojanstvo. Želim da zaustavim dalje razaranje, rasprodaju i obezvređivanje Crnogorske privrede i teritorije i sunovrat sistema ljudskih vrijednosti", kazao je Hajduković.

On je naveo da želi da Crnu Goru, uz stalnu podršku građana, kako prije tako i poslije izbora, uzdignem do mjesta koje joj pripada - najbolja evropska država po kvalitetu života građana.

Hajduković smatra da sa malim brojem stanovnika na ovakvoj teritoriji Crna Gora može i treba da bude najbolja evropska država.

"Očekujem da će građani shvatiti da je moja kandidature najbolje što se moglo desiti njima, njihovim porodicama i Crnoj Gori i da neće biti problem skupiti i više od osam hiljada potpisa podrške", kazao je Hajduković.

On je objasnio da će njegov tim za predsjedničke izbore biti kompletiran do 27 januara.

Hajduković je kazao da je trenutno u inostranstvu zbog objavljivanja njegove knjige “Quantum Vacuum and the Universe” i da se vraća u Crnu Goru do kraja januara.

On je rekao da već četiri godine živi u Crnoj Gori ali da poslije dvadeset jedne godine provedene u inostranstvu mnogi još nijesu shvatili da sam se vratio.

"Shvatiće na ovim izborima. Za Crnu Goru je velika šteta što ja dugo nijesam živio u Crnoj Gori ali je još veća šteta što su svi ovi tajkuni od vrha vlasti pa nadolje živjeli u Crnoj Gori", rekao je Hajduković.

On je naveo da pripada starijim generacijama koje su doživjele najveći poraz koji neka generacija može doživjeti, da djeca žive gore od roditelja.

Prema njegovim riječima, mlađe generacije su nažalost žrtve grešaka koje su počinile starije generacije.

"Od starijih generacija očekujem konačno glas razuma za preporod Crne Gore, a mlađim generacijama poručujem: Izađite na izbore, svi do jednog, ne zbog mene nego zbog Crne Gore i vaše budućnosti", poručio je Hajduković.

