Haliti zamijenio Miketića, tužilaštvo izviđa zamjenu beba

Vršilac dužnosti direktora Klinike za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra je dr Azis Haliti, potvrđeno je “Vijestima” iz više izvora.

On je na to mjesto juče postavljen, nakon što je direktorica KCCG Zorica Kovačević prije dva dana, zbog skandala sa zamjenom bebe, smijenila dr Vojislava Miketića.

On se juče oglasio tim povodom, tražeći da odgovornost snose i oni iznad njega, direktorica i ministar zdravlja Kenan Hrapović, ako smatraju, kako je naveo, da je kriv što je medicinska sestra otpustila porodilju sa tuđom bebom.

U znak podrške smijenjenom ljekaru, juče se ispred KCCG okupio dio njegovih kolega. I ljekar Predrag Bajić rekao je da, ako se desio neki propust, moraju početi od toga da najveću odgovornost mora da snosi vrh, odnosno ministar, direktor, pa tek onda zaposleni.

Podgoričko Osnovno državno tužilaštvo (ODT) formiralo je predmet povodom krivične prijave koju je KCCG podnio protiv medicinske sestre Ž.R. koja je napravila propust.

“U ovom tužilaštvu je formiran predmet zbog krivičnog djela-promjena porodičnog stanja protiv Ž.R.I. Pokrenut je izviđaj”, saopštila je “Vijestima” portparolka ODT Danka Ivanović Đerić.

Menadžment KCCG ranije je saopštio da osnovano sumnjaju da se u slučaju zamjene beba radi o sabotaži, a ne o slučajnom propustu.

Oni medicinsku sestru sa dvodecenijskim stažom terete za “promjenu porodičnog stanja djeteta”, a za to je Krivičnim zakonikom propisana kazna zatvora do tri godine. KCCG je razriješio dužnosti načelnicu Odjeljenja za terminsku novorođenčad Azru Begović i glavnu sestru Anđelku Dujović. Protiv njih i dežurnog ljekara neonatologa pokrenuti su i disciplinski postupci.

Iz Sindikalne organizacije KCCG saopšteno je da izražavaju žaljenje zbog propusta, “koji je, srećom, na kraju imao dobar epilog”.

U saopštenju koje potpisuje Vladimir Pavićević piše da najoštrije osuđuju svaku insinuaciju da se radi o namjernom propustu, upotrebu riječi “sabotaža”, pokretanje krivičnih postupaka...

Vladimir Pavićević Foto: Luka Zeković

“Nadležni organi će svakako procijeniti da li postoji elemenata za pokretanje krivičnih postupaka, odnosno da li je bilo namjere u postupanju. Nadamo se da je kod činjenice da je medicinska sestra koja je bila na otpustu novorođenčadi, par minuta nakon predaje bebe telefonski kontaktirala majku kako bi je informisala da je došlo do greške, crnogorska javnost mogla razumjeti da u postupanju zaposlenih nije bilo nikakve namjere, već da su neposredno nakon učinjenog propusta uradili sve da se ova greška ispravi”, rekao je Pavićević.

U Sindikalnoj organizaciji KCCG smatraju i da ljekari ne mogu uvijek snositi posljedice za sve probleme u zdravstvenom sistemu.

Muž porodilje koja je greškom otpuštena sa tuđom bebom, za Televiziju Vijesti prekjuče je rekao da je primijetio da beba nije njihova čim je izašao iz KC, a da je u međuvremenu i medicinska sestra zvala njegovu suprugu koja nije čula zvono telefona.

“Čim smo se vratili u bolnicu, na prijemnom su nas sačekali, preuzeli dijete, naše vratili. To je par minuta trajalo i to je to. Iskreno, nikome ništa ne zamjeram, desilo se, ništa strašno i to je to. Drugo ne mogu ništa reći”, izjavio je on.

Miketić potvrdio da mu je tražena ostavka

Bivši direktor Klinike za ginekologiju i akušerstvo Vojislav Miketić indirektno je potvrdio da mu je nuđeno da sam podnese ostavku, prije nego što je smijenjen.

“Odbio sam da podnesem ostavku iz moralnih i principijelnih razloga. Ako se utvrđuje odgovornost za propust koji se desio, onda treba da se utvrđuje objektivno, a ne mojim linčom, niti linčom bilo kojeg kolege koji se časno i posvećeno bavi svojim poslom”, rekao je.

Miketić je kazao da je mjesto direktora Klinike prihvatio na predlog Kovačevićeve i medicinske direktorice Snežane Raspopović, ali ne kao politički kadar, već kao profesionalac i stručnjak kojem je ukazano povjerenje da može da unaprijedi rad.

“Ako postoji moja odgovornost, onda mora postojati i njihova. Ukoliko direktorica i ministar vjeruju u moju odgovornost, ostavka sa njihove strane se ne nudi, već podnosi”, rekao je.

Hrapović nije htio da Vlada raspravlja o incidentu

Vlada na sjednici u četvrtak nije razmatrala Informaciju o incidentu u KCCG i ponuđenu ostavku Zorice Kovačević, koju je u tom dokumentu dostavila ministru zdravlja.

Foto: Gov.me

Hrapović, prema informacijama “Vijesti”, to pitanje nije ni nudio za dnevni red Vlade, kao ni mogućnost da se raspravlja o njegovoj odgovornosti.

Hrapović je, kako je “Vijestima” rečeno, bio zadovoljan smjenom Miketića i nije želio da se ta priča više poteže. Iz Ministartsva zdravlja nijesu odgovorili zbog čega Informacija direktorice KCCG nije proslijeđena Vladi na razmatranje, kao što je ona navodno tražila.

