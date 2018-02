Han: Crna Gora u EU do 2025? Ambiciozno, ali i izvodljivo

Zapadni Balkan i Evropska unija (EU) dijeliće zajedničku budućnost u Evropi, ali zemlje koje žele u EU moraju konzistentno da rade, kazala je visoka predstavnica EU za spoljnu i bezbjednost Federika Mogerini.

Mogerini je na predstavljanju Strategije za proširenje EU na Zapadni Balkan kazala da 2025. godina koja se u strategiji navodi kao godina kada bi Crna Gora i Srbija mogle postati članice nije meta, niti posljednji rok, već prespektiva za države koje trenutno pregovaraju o članstvu.

Ona je naglasila da je bitno da se nastavi sa reformama kako bi građani Balkana uživali ista prava kao građani EU.

"Želimo da vidimo Balkan u EU, ne u dalekoj budućnosti, ali uz konzistentan rad", kazala je ona.

Komesar za proširenje i susjedsku politiku Johanes Han rekao je da sve države Balkana treba da rade na evropskoh perspektivi i podržavaju se međusobno.

On je takođe kazao da je odrednica da bi Crna Gora i Srbija u EU mogle 2025. perspektiva i indikativan datum.

"Veoma je ambiziozan ali je izvodljivo", kazao je Han.

On je podvukao da je jasno da se uslovi za članstvo moraju ispuniti.

"Na regionu je da izabere da li će izvoziti nestabilnost ili uvoziti stabilnost", kazao je Han.

The🇪🇺#EU is the #WesternBalkans largest trading partner. #EU companies are the biggest investors. FACTSHEET on the economic potential of the EU's relations w. the #WesternBalkans➡️https://t.co/v9z3ozBAap All infos on the #WesternBalkans strategy➡️https://t.co/uOj6Koq59y pic.twitter.com/RYxiwbXmLU