Han pozdravio plan i najavio susret s Bečićem i Abazovićem

Komesar za proširenje Evropske unije Johanes Han najavio je susret sa predsjednikom Demokratske Crne Gore Aleksom Bečićem i predsjednikom Građanskog pokreta URA Dritanom Abazovićem u Briselu početkom sljedeće nedjelje.

"Pozdravljam što su lideri opozicije u Crnoj Gori Dritan Abazović i Aleksa Bečić najavili postepen povratak u Parlament. Svi politički akteri u demokratskim institucijama treba konstruktivno da se angažuju u debati i reformama. Radujem se diskusiji sa Bečićem i Abazovićem na početku sljedeće nedjelje u Briselu", napisao je Han na Tviteru.

#Montenegro : Welcome that #Montenegro 's #opposition leaders @DritanAbazovic of @pokretura & Aleksa #Bečić of the #Democrats announced their gradual return to the #Parliament . 1/2

All political actors in the democratic institutions need to engage constructively in debate and reforms. Looking forward to discussing with Mr #Becic and Mr #Abazovic in #Brussels early next week. 2/2