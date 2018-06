Han se sastao sa Bečićem i Abazovićem: Biće mnogo izazova, ali napredak je moguć

Komesar za proširenje Evropske unije Johanes Han kazao je da će biti mnogo izazova i da je progres moguć, nakon razgovora sa liderima Demokrata i GP URA Aleksom Bečićem i Dritanom Abazovićem.

"Imali smo odličan razgovor sa liderima stranaka o procesu koji nas očekuje, biće tu mnogo izazova, ali imaćemo konstruktivan fokus na ovu temu, a progres je kao i uvijek u životu moguć", naveo je Han na pres konferenciji posle susreta na kome je prezentovan Plan izbornih reformi.

Received #Montenegro opposition leaders Aleksa #Bečić (Democrats) and Dritan #Abazović (URA) to discuss their welcome return to #parliament. #Parliament has to be the forum for constructive political discussion and decisions. pic.twitter.com/NOBXdmhsSa