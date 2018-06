Han: Zapadni Balkan da se dobro pripremi za pristupanje EU

Zapadni Balkan mora da se dobro pripremi za pristupanje Evropskoj uniji (EU), poručio je evropski komesar za proširenje i susjedsku politiku Johanes Han.



On je Evropskom forumu Vahau u samostanu Getvajg naglasio da zemlje moraju biti dobro pripremljene kako građani EU ne bi smatrali da su teret po Uniju.



Han se založio i za odustajanje od sistema donošenja jednoglasnih odluka u EU, prenose agencije.



Han pozvao Evropljane da budu "samopouzdaniji" i dodao da Evropa mora međunarodno snažnije da se angažuje.



"Mi Evropljani smo globalno gledano važan faktor", uvjeren je komesar, dodajući da je EU za više od 80 država svijeta najvažniji trgovinski partner.



Han je poručio da Evropi, zbog svega toga, mora biti prioritet stabilizacija.



Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko zahtijeva veći tempo u širenju EU na jugoistočnu Evropu. „To je zadatak naše generacije“, poručio je on.



Prema njegovim riječima, evropska perspektiva za zemlje regiona mora biti mnogo bliža.



„Pored velikih kriza male krize se zapostavljaju“, objasnio je on, ukazujući i na odliv mozgova u BiH.



On je rekao da svake godine 20 hiljada mladih napušta zemlju, i oni žele sada u EU, a ne tek 2030. „Balkan je izvoznik talenata“, naglasio je Incko.



Ministarka za evropska pitanja Bugarske Lilijana Pavlova rekla je da Evropa nije potpuna bez Balkana.



Ona se založila za snažniju bezbjednosnu politiku, koja bi bila bolja od one za vrijeme migrantske krize.

