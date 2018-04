Herceg Novi: Od 3. maja ljetnji režim naplate parkinga

Ljetnji režim naplate parkinga u Herceg Novom biće na snazi od 3. maja, saopšteno je iz preduzeća "Parking servis Herceg Novi".

Kako navode, 3. maja će početi naplata parkinga u ulicama u kojima je tokom proteklih pet mjeseci parkiranje bilo besplatno - Ulica Sava Ilića - od Ribarske ulice do ulaza u Institut "Dr.Simo Milošević" sa južne strane, Njegoševa ulica - od Panonke do Novljanke i od Dvorane Park (market "Idea") do vile "Margot", na platou preko puta glavne autobuske stanice, parkiralište Dubrava-motel Dubrava.

Od 1. decembra prošle godine bila je ukinuta naplata parkinga na opštim parkiralištima u pojedinim zonama, u skladu sa odlukom hercegnovskog "Parking servisa", a na inicijativu lokalne uprave.

Tada je najavljeno da će novi, zimski režim važiti do 30. aprila 2018. godine, što je zbog prvomajskih praznika odloženo do 3. maja.

