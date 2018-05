Herceg Novi: Palmin surlaš ne posustaje

Od oko hiljadu palmi vrste kanaris (Phoenix canariensis) , koje rastu na hercegnovskoj rivijeri uklonjeno je 15 odsto, zbog zaraženosti palminim surlašem (Rhynchophorus ferrugineus). Opaki štetni oganizam živi u unutrašnjosti palme, a njegove larve se hrane u tkivu najmlađeg lišća, a u stablu prave tunele i šupljine I tako dovode do uginića biljke.

Surlaš se iz južne Azije proširio na zemlje Mediterana sredinom osamdesetih godina, a na našem dijelu Jadrana pojavio se prije šest godine. Na području opštine Herceg Novi gdje je prvi put surlaš registrovan prije dvije godine, najveću ekspanziju doživio je u avgustu i septembru prošle godine.

U borbi protiv ove biljne napasti koja je poharala palme na skoro cijelom Mediteranu koristi se nekoliko metoda: dendrohirurgija tretmani hemijskim preparatima I injektiranje, odnosno “endoterapija” kao hemijska mjera koja doprinosi smanjenju mogućeg negativnog uticaja pesticida na zdravlje ljudi, životinja i životnu sredinu.

Rezultati su još uvijek mali. Neke palme na kojima je urađena dendrohirurgija protekle jeseni su se regenerisala , preživjele nekoliko mjeseci i onda su ponovo napadnute. One su morala biti posječene, saopštili su iz Stambeno komunalnog preduzeća čiji sector Zelenilo brine o biljnom fondu.

I dalje se rade tretmani hemijskim preparatima, jedan je urađen zimus a sada slijedi drugi. Prema preporukama Fitosanitarne inspekcije u preparatima se mijenjanju aktivne materije, da se ne bi stvarala rezistentnost.

Na zahtjev Ministartsva poljoprivrede određena je lokacija na kojima će raditi „injektiranje“, odnosno endoterapiju. U Novom će to biti park bivšeg hotela Boka u centru grada, ali akcija još uvijek nije počela.

Akcionim planom koji je donijelo Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u februaru ove godine, za sprovođenje fitosanitarnih mjera u cilju suzbijanja palminog surlaša sa planom revitalizacije i sanacije štete nastale njegovim djelovanjem, od 275 eura, za opštinu Herceg Novi, izdvojeno je 40. 080 eura, od kojih 10.080 eura.

Za hemijski tretman po palmi je potrebno izdvojit 10 eura, a on se mora sprovoditi svakih 30 do 40 dana, za dendrohirurgiju 130, a za ulanjanje palmi od 300 do 450 eura.

