Herceg Novi: Počele pripreme za treći Španjola Festival

Hercegnovski „Španjola Festival 018“ - smotra kulture, umjetnosti, novih ideja i kreativnosti, i ove godine donijeće brojne programe i još jednom ukazati na borbu organizatora, NVO Sinergija, da se održi funkcionalnost tvrđave.

Organizatori NVO Sinergija uputili su javni poziv umjetnicima za učestvovanje u programu “Artist in Residence”, kojim se želi dati nova namjena ovom izuzetnom zdanju, a to je, kako i sam naziv kaže – Rezidencija umjetnosti. Prijava umjetnika je moguća do 6. aprila, a tim Španjola će do 13. aprila izabrati 10 učesnika.

“Tim Španjola neumorno nastavlja da revitalizuje tvrđavu, a kao proizvod ovog truda rađaju se razni programi, akcije i festivalski sadržaji. Ovogodišnji program aktivacije tvrđave je podijeljen na dva dijela: Artist in Residence i 4 Circle. Cilj „Artist in Residence“ je da okupi umjetnike iz regiona, koji će u toku boravka u eko kampu tvrđave učestvovati u bogato osmišljenom programu koji se sastoji iz predavanja, obilazaka grada i okoline i formiranja radnog tima. U toku ovog programa, učesnici će kroz intervenciju i sopstvenu ekspresiju učiniti da Španjola zavrijedi naziv Rezidencije Umjetnosti u Herceg Novom 2018, poručuje ing. Arh. Vuk Čvoro iz NVO Sinergija.

U toku sedmodnevnog boravka u eko kampu tvrđave od 19.05. do 26.05.2018. učesnici će imati priliku posjetiti djelove grada i okruženja, upoznati se sa održivim načinima gradnje i ekološkim pristupima kao i sistemima utvrđenja u Boki Kotorskoj. Učesnici će osmisliti koncept svog umjetničkog izraza, koristeći prije svega pristup efemerne arhitekture i prostorne instalacije, objašnjava Čvoro.

Druga tema programa aktivacije je “Objekat”/“Object” je da, po povratku kućama, učesnici pripremaju detaljan plan i budžet realizacije kako bi se ova rješenja izvela u periodu od 23.06. do 30.06.2018, kada će grupa opet boraviti na tvrđavi radi izvođenja radova.

Zainteresovani treba da dostave 3-5 radova/projekata u sopstvenom maniru, poželjno vezanih za aktivaciju napuštenih objekata i/ili kulturnog naslijeđa, motivaciono pismo i kratku biografiju sa ličnim podacima, na email adresu lily@sinergija.me, pod nazivom Artist in Residence, navodi Čvoro.

