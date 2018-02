HGI bez imovine, Vučinović dobro živi od vlasti: Prima pet prosječnih plata

Iako je Hrvatska građanska inicijativa 13 godina u koaliciji sa DPS na državnom nivou i obilno je finansirana iz državne kase, ta stranka do danas nije uspjela da stekne nikakvu značajniju partijsku imovinu. U istom periodu predsjednica HGI, ministarka bez portfelja Marija Vučinović, uspjela je da značajno uveća svoj standard i imovinu.

Državna revizorska institucija je lani, pregledajući finansijske papire HGI za 2016, konstatovala da stranka po knjigovodstvu, ima samo računarsku i kancelarijsku opremu vrijednu 1.223,59 eura. Međutim, uvidom u analitičku evidenciju osnovnih sredstva DRI je utvrdila da dio i te tako skromne imovine HGI „nema sadašnju knjigovodstvenu vrijednost, već je ista u potpunosti amortizovana“. HGI do danas nije stekla ni sopstvene prostorije, već za rad koristi kancelarije u centru Tivta koje su u vlasništvu Opštine Tivat.

Lokalna uprava od HGI na ime neplaćene kirije potražuje preko 5,2 hiljade eura, koje ova stranka uporno odbija da joj plati, tvrdeći da je obaveza državne Uprave za imovinu da im kao parlamentarnoj stranci, obezbijedi prostorije za rad, pa bi shodno tome, Opština kiriju trebalo da naplati od te Uprave.

I dok stranka živi više nego asketski u smislu imovine i prostorija za rad, predsjednica HGI Marija Vučinović je u proteklih nekoliko godina značajno poboljšala standard. Tako je lani i zvanično prijavila da je, osim nekretnina u Tivtu koje su u vlansištvu njenog supruga Gracije, ona postala vlasnica stana od 59 kvadrata u Podgorici koji joj je Vlada omogućila da otkupi pod povoljnim uslovima, za ukupno samo 6.250 eura.

Vučinovićka je stan kupila od ušteđevine, a nju je proteklih godna sticala (iako je nije prijavljivala u zvaničnim imovinskim kartonima podnešenim Agenciji za sprečavanje korupcije) prihodima koji su stalno imali trend rasta i svi su po pravilu, dolazili iz državne kase. Tako je Vučinovićka koja je na čelo HGI došla 2005. te godine bila samo odbornik u SO Tivat i zarađivala 400 eura mjesečno kao inženjer u državnoj firmi Jadransko brodogradilište Bijela.

Učvršćivanjem veza HGI sa DPS-om, ona se prebacila na mjesto tehničkog direktora JP „Vodovod i kanalizacija Tivat gdje joj je plata bila 880 eura, da bi 2012. postala ministarka bez portfelja u Vladi gdje je primala 1.011 eura, plus još ukupno 610 eura koje je dobijala kao naknadu za odvojeni život jer se preselila u Podgoricu, odnosno za predsjedavanje HGI-jem i članstvo u Hrvatskom nacionalnom vijeću Crne Gore.

Prema posljednjem imovinskom kartonu za 2016. njena mjesečna primanja su 2.543 eura. To je 636 odsto više nego što je Vučinovićka zarađivala 2005. kada je došla na čelo stranke koju je u međuvremenu učinila gotovo neraskidivo vezanom za DPS.

U istom peridu, prema zvaničnim statističkim podacima, standard prosječnog građanina Crne Gore povećao se 181 odsto, a prosječna plata je sa 282, narasla na aktuelnih 511 eura. To je čak pet puta manje nego što je lani svakog mjeseca inkasirala ministarka Vučinović.

Njoj je standard za protelih 12 godina, porastao čak šest puta više nego „običnom“ Crnogorcu.

Pod njenim rukovodstvom HGI je postala jedan od najpouzdanijih i najvjernijih saveznika DPS-a, što je HGI dobro iskoristila i da nesrazmjerno svom objektivnom političkom rejtingu, uzme značajan dio „kolača vlasti“ kako na državnom, tako i na nivoima opština Tivat i do prošle godine, Kotor. U oba grada ta stranka ima, ili je imala svoje funkcionere na visokim pozicijama, poput mjesta potpredsjednika Opštine ili predsjednika lokalnog parlamenta. HGI već godinama pokriva mjesto pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava u crnogorskoj Vladi na kome je njihova funkcionerka Blanka Radošević-Marović.

Sama Marija Vučinović odrađuje drugi mandat na mjestu ministarke bez portfelja u Vladi CG. Na toj poziciji ona uglavnom nema zaduženja. Nedavno je dobila zaduženje da vodi Vladinu Komisiju za elementarne nepogode. U prethodnom sazivu Vlade ona je bila na čelu Vladinog Savjeta za saradnju sa nevladinim organizacijama.

Vučinovićka kao ministarka ima na 24-satnom raspolaganju službeni automobil „mercedes” E-klase sa vozačem, dobija naknadu za odvojeni život jer joj suprug-penzioner živi u njihovoj porodičnoj kući u Lepetanima kod Tivta.

Vučinovićka uz pomoć najbližih saradnika Adrijana Vuksanovića, koji je poslanik u Skupštini Crne Gore i Zvonimira Dekovića, koji je već drugi mandat na čelu Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore, potpuno kontroliše stranku. HGI gotovo da ne održava sastanke svog najznačajnijeg organa - Središnjeg odbora kojih je lani imao samo dvije, jer se većina odluka donosi na Predsjedništvu stranke.

Na taj način ona je HGI pretvorila u svojevrsnu privatnu firmu koja političku odanost vrhu vlasti uredno i obilno naplaćuje mjestima u državnom aparatu, više-manje nekontrolisanim korišćenjem državnog novca iz stranake kase, te brojnim kontrovezama u korištenju državnih resursa kojih se stranka domogla.

Vučinovićka je i oboje djece zaposlila u državnom aparatu - sina Davora u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, a ćerku Dunju prvo u MUP-u, pa poslije u državnom preduzeću Komunalno u Tivtu.

Koalicionim dogovorom sa DPS nakon parlamentarnih izbora 2016, HGI-ju je pripalo i mjesto direktora Aerodroma Tivat, poznatog kao rezervoar glasova putem privilegovanog zapošljavanja, a što su do sada obilno koristile tivatske SDP i SD. Sada je na to mjesto postavljen funkcioner HGI Radovan Marić iz Podgorice.

Poslaniku HGI u Skupštini CG Adrijanu Vuksanoviću prepušteno je mjesto predsjednika Odbora Skupštine CG za evropske integracije, a Agencija za sprečavanje korupcije nije vidjela konflikt interesa u činjenici da je odlukom Skupštine opštine Tivat i to odlučujučim glasom samog Vuksanovića koji je tamo odbornik, lani donesena odluka da Opština Tivat za još pet godina besplatno produži korišćenje gradske imovine - objekta Doma kultura u Donjoj Lastvi koji je ustupljen NVO „Hrvatska krovna udruga Dux Croatorum“, čiji je Vuksanović predsjednik.

Taj objekat koristi se kako za potrebe Dux Croatoruma, tako i Hrvatskog nacionalnog vijeća, ali i za stranake potrebe HGI koja ovdje održava sastanke svojih aktivista i svoje promotivne skupove. Preko svojih aktivista HGI je obezbijedila većinu za članove i u Hrvatskom nacionalnom vijeću Crne Gore koje, već u drugom mandatu, vodi Deković.

Zvonimir Deković Foto: Siniša Luković

Preko tog Vijeća HGI je „progurala“ i svoje predstavnike u Upravni odbor Fonda za manjine Crne Gore, pa se preko njih obezbjeđuju dodatni izvori finansiranja za projekte svih NVO i organizacija sa hrvatskim nacionalnim predznakom u Crnoj Gori, a koje su bliske i sarađuju sa rukovdstvom HGI.

Podaci iz analiza nekoliko posljednjih odluka o raspodjeli sredstava Fonda za manjine, pokazuju da su organizacije bliske HGI od tog državnog fonda zajedno dobile skoro 200 hiljada eura državnog novca. Nakon lanjske izmjene Zakona, HNV-u je kao i svim ostalim nacionalnim savjetima manjina u Crnoj Gori, duplo uvećena dotacija iz državnog budžeta za rad, pa oni sada po tom osnovu inkasiraju po 6 hiljada eura mjesečno.

VDT naložio da se ponovo provjeri prijava Marovića

Zbog sumnje u pronevjeru oko 400 hiljada eura novca poreskih obveznika od 2007. do 2011, bivši visoki stranački funkcioner HGI Mato Marović podnio je krivičnu prijavu protiv predsjednice stranke Marije Vučinović.

Zamjenica osnovnog državnog tužioca u Kotoru Ljiljana Milić nije međutim, našla osnova da postupi protiv Vučinovićke, iako su u saslušanjima pred tužiocem i ona i većina Vučinovićkinih najbližih saradnika priznali raširenu praksu izvlačenja gotovine iz stranačke kase preko pisanja fiktivnih putnih maloga, kao i trošenje tog novca u svojevrsnom podmićivanju birača HGI kroz dodjele im „finansijske pomoći“.

Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković naložio je krajem prošle godine da ODT Kotor ponovno otvori ovaj slučaj i preduzme dodatne sitražne radnje da provjeri osnovanost Marvićevih tvrdnji. Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru međutim, do danas se nije oglasilo da li je i što preduzelo po preporukama vrhovnog državnog tužioca i do kakvih je novih saznanja došlo, odnosno da li će eventualno krivično goniti predsjednicu HGI.

I DRI vidi da presipaju stranački novac u privatne džepove

Poseban problem predstavlja način na koji HGI raspolaže novcem koji dobija iz državnog budžeta.

HGI ima zanemarljivo male sopstvene prihode od članarine, donacije stranci su nepostojeće, pa se sav novac dobija iz državnog i budžeta opština Tivat i Kotor gdje HGI ima odbornike.

DRI je do sada u godišnjim revizijama finansijskog poslovanja HGI ukazivala na to da se novac iz stranačke kase izvlači u gotovini koja se dijeli stranačkim funkcionerima ili simpatizerima na osnovu manjkave ili nepostojeće dokumentacije. U pitanju su na desetine hiljada eura godišnje koje, po nalazu revizora, završavaju mahom u džepovima Vučinovićke i njenih najbližih saradnika na ime honorara za rad u stranci, trokova službenih putovanja, devnica i ishrane na službenom putu....

Tako je DRI pored ostaloga, utvrdila da je HGI 2011. jednom od svojih funkcionera koga revizori nisu imenovali, isplatila 10.562 eura novca poreskih obveznika Crne Gore, a na osnovu „dnevnica i korišćenja sopstvenog vozila u službene svrhe“. HGI do dana današnjega, nije kupio stranački službeni automobil, iako su godišnji gotovinski troškovi te partije za službena putovanja njenih funkcionera izuzetno visoki, na što je u svojim nalazima ukazala i DRI.

Sadržaj je odgovornost autora i ni na koji način ne odražava stavove donatora, “Vijesti” i NVO “35mm”.

Tekstovi su nastali u okviru projekta “Fairness and not bias - Eradicate cronyism!” (Pravednost a ne pristrasnost - iskorijenimo kronizam) koji se realizuje u okviru projekta “Accountability Technology and Institutional Openness Network in South East Europe - ACTION SEE”

