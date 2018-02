Hoće li Pejović vratiti 28.518 eura koje je zaradio kršeći Ustav uz amin Vlade?

Ministru evropskih poslova Aleksandru Andriji Pejoviću je za funkciju ambasadora pri Evropskoj uniji (EU) iz državnog budžeta do sada isplaćeno najmanje 28.518 eura, iako je time prekršio Ustav i Zakon o sprečavanju korupcije.

Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) je juče utvrdila da je Pejović prekršio Zakon o sprečavanju korupcije, jer je suprotno Ustavu Crne Gore istovremeno imao status ambasadora. Pejović je, spajajući funkcije ministra i ambasadora, od maja 2017. iz državnog budžeta primao mjesečnu nadoknadu od 3.168 eura.

Iz Centra za građansko obrazovanje (CGO) pozvali su premijera Duška Markovića da Pejovića urgentno razriješi svih funkcija jer je prekršio Ustav, zakone i etičke norme, ali i nanio direktnu štetu ugledu države.

Iz Vlade su prethodno kazali da odluka ASK podrazumijeva “najprije reakciju Pejovića, a nakon upoznavanja sa Odlukom i reakciju Vlade i premijera”.

Pejović je poručio da će iskoristiti pravo daljeg djelovanja kroz iscrpljivanje pravnih sredstva propisanih Zakonom. Ministar može podnijeti žalbu Upravnom sudu u roku od 20 dana.

Koordinatorka u CGO-u Ana Nenezić istakla je da u državama EU javni fukcioner koji sebe dovede u sličnu situaciju “momentalno podnosi ostavku”.

Ana Nenezić Foto: CGO

“Ukoliko se u širem kontekstu posmatra čitava situacija jasno je da Pejović svojim postupanjem nije samo prekršio Ustav i zakone Crne Gore, kao i etičke norme, a samim tim je nanio direktnu štetu ugledu države a na što Vlada i premijer moraju urgentno djelovati”, kazala je Nenezićeva za “Vijesti”.

Ona smatra da ministar evropskih integracija treba da stavi javni interes ispred ličnog i, poštujući osnovne postulate etičkog kodeksa, zaštiti ugled države.

U obrazloženju Agencije navodi se da je Ustavom propisano da član Vlade ne može vršiti poslaničku i drugu javnu funkciju, niti profesionalno obavljati drugu djelatnost. Upozorava se i da je Pejović, na funkciji ministra-glavnog pregovarača sa statusom ambasadora, ostvario poseban dohodak na osnovnu zaradu od 3.168 eura mjesečno i da je na taj način koristio druge dodatke, spajajući prava iz funkcija koje su zabranjene Ustavom i za čiju je zabranu kao javni funkcioner morao da zna.

“Ostvario je materijalnu korist u vidu mjesečne naknade po osnovu funkcije ambasadora i tako podredio javni interes privatnom interesu”, navodi se u odluci Agencije i ističe da da je činjenica da je Pejović ostvarivao sve koristi amabasadorske funkcije “koje ne bi imao da nije ambasador”.

Pozivajući se na izmjene i dopune Odluke o uspostavljanju strukture za pristupanje Crne Gore EU, Pejović je u obrazloženju Agenciji rekao da je tom odlukom definisano da ministar evropskih poslova po funkciji obavlja i dužnost glavnog pregovarača sa EU, kao i da je istim aktom određeno da ministar evropskih poslova - glavni pregovarač, uz dužnost u odnosima prema EU koju obavlja i preko svoje kancelarije u Briselu, ima i status ambasadora u Misiji Crne Gore pri EU.

On je u izjašnjenju Agenciji naveo i da je status ambasadora ograničenog trajanja dok traje funkcija i pregovori sa EU, te da se ne primjenjuje Zakon o vanjskim poslovima “u smislu imenovanja njega za ambasadora”.

Izmjene Odluke kojima je Pejović spojio funkcije usvojila je Vlada Duška Markovića u maju prošle godine. Iz Vlade nijesu odgovorili da li će poništiti spornu Uredbu, prema kojoj bi Pejović i dalje mogao da neustavno prima nadoknadu, kao ni da li će tražiti od ministra da vrati novac koji mu je nezakonito isplaćen iz budžeta.

CGO je ranije podnio žalbu Ustavnom sudu kojom se traži poništavanje Vladine odluke. Iz Vlade nijesu odgovorili ni da li će biti pokrenuta odgovornost zbog neustavne odluke.

Pejović je u izjašnjenju Agenciji naveo da je na osnovu Vladine uredbe postojao i osnov za pokriće troškova njegovog smještaja u Briselu, da je ugovor o zakupu stana u kojem je boravio u tom gradu sukcesijom preuzelo Ministarstvo evropskih poslova (MEP) od Ministarstva vanjskih poslova. Ministar je mjesečni zakup stana u Briselu iz budžeta dobijao od 1.936 do 2.497 eura.

U obrazloženju odluke ASK navodi se da je utvrđeno da je Pejović na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora - stalnog predstavnika Crne Gore, odnosno šefa misije Crne Gore pri EU postavljen 2010. ali i da je 2012. godine, prema obavještenju predsjednika Filipa Vujanovića, zamijenjen na toj funkciji, te da nije bilo bilo potrebe donositi deklarativni ukaz o njegovom opozivu. Ističe se i da od tog datuma Pejović nije mogao koristiti bilo koje pravo iz statusa ambasadora.

ASK navodi da im je iz resora Srđana Darmanovića saopšteno da je 2014. Pejoviću opet dodijeljeno zvanje ambasadora u tom ministarstvu, te da mu je radni odnos sa MVP prestao 28. novembra 2016. kada je imenovan za šefa novog resora u Vladi - evropskih poslova.

Nenezićeva je podsjetila da Pejović u prethodnim javnim istupima nijednom nije sporio da je istovremeno na dvije funkcije i da po tom osnovu ostvaruje duple prihode.

“Tvrdeći da na taj način ne krši Zakon, što je nadležna institucija osporila i utvrdila da je u direktnom sukobu interesa i za “koju zabranu je kao javni funkcioner morao da zna”, kao i da je time “javni interes podredio privatnom i javnu funkciju iskoristio za sticanje materijalne koristi, čime je istovremeno ugrozio i povjerenje građana u savjesno i odgovorno vršenje javne funkcije”, kako se navodi u odluci ASK-a”, kazala je Nenezićeva.

Prekršio zakon jer kao diplomata sjedi u Glavnom odboru DPS-a

Agencija je utvrdila i da je Pejović nezakonito spojio diplomatske funkcije sa članstvom u Glavnom odboru (GO) Demokratske partije socijalista (DPS). ASK je to utvrdila na osnovu odgovora DPS-a koja je potvrdila da je Pejović član GO po Statutu, iako je ministar u svom iskazu tvrdio da nije član partijskog, već savjetodavnog organa u DPS- u.

“U odnosu na navode o članstvu u organima političke partije ukazao je da je u DPS-u predsjednik Komisije za međunarodne odnose, evropske i evroatlantske integracije, što je savjetodavno radno tijelo a ne organ partije, te da u GO partije nije biran, niti prisustvuje sjednicama”, citira ASK izjašnjenje Pejovića.

U ASK navode da su utvrdili da je nesporna činjenica da je Pejović član GO DPS.

“Po funkciji koju obavlja, kako taj vid članstva u GO DPS predviđa Statut ove partije. Navedeno nesporno predsavlja kršenje Zakona o vanjskim poslovima”, navodi se u obrazloženju ASK.

Glavni pregovarač koji krši Ustav ne može ispuniti zadatke EU

Opozicione partije pozvale su Pejovića da, nakon odluke ASK, podnese ostavku, navodeći da gazi vladavinu prava kao osnovni zahtjev u evropskim integracijama.

Portparol Socijaldemokratske partije (SDP) Mirko Stanić upozorio je da Pejović svojim ponašanjem pokazuje da je potpuna negacija evropskih standarda.

“Da ne govorimo koliko je antievropsko ponašanje da glavni pregovarač sa EU, koji proces treba da bude vlasništvo cjelokupnog društva, bude neko ko se kao DPS vojnik eksponira na partijskim forumima. Kakvo je evropsko lice DPS najbolje pokazuje ovaj slučaj gdje glavni u toj partiji koji se bavi Evropskom unijom direktno krši Ustav gazeći vladavinu prava kao osnovni zahtjev u evropskim integracijama”, kazao je Stanić dok je Izvršni direktor Građanskog pokreta URA Zoran Mikić ocijenio da je ASK trebala ranije da reaguje.

“U demokratski zrelim i razvijenim društvima, kojima Crna Gora teži, ovakvo bezobzirono ponašanje predstavnika izvršne vlasti bilo bi hitno sankcionisano. Ali je to teško očekivati od DPS-a i njegovih funkcionera kod kojih ne postoji princip političke i moralne odogovronosti zbog kojih bi ministar trebao da podnese ostavku”, kazao je Mikić.

Poslanik Demokratske Crne Gore Danilo Šaranović smatra da Pejovićev slučaj potvrđuje da su funkcionerima DPS-a “duple plate i privilegije ključni motiv za bavljenje politikom”. On je optužio Pejovića da šteti integracijama.

“Šta o našoj zemlji mogu misliti predstavnici EU sa kojima on u ime Crne Gore pregovara, kad imaju u vidu da je on protivustavno i protivzakonito spojio javne funkcije? Da li ministar i pregovarač koji krši Ustav i zakone može biti podsticaj više da se udovolji zahtjevima iz poglavlja 23 i 24", upozorio je Šaranović

