Hrapović nastavio po svome, ne mari za primjedbe ASK

Mišljenja i odluke Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) vlasti često koriste za obračun sa neistomišljenicima i nepodobnima, ali povremene kritike te institucije na račun zakonskih regulativa - ne smatraju obavezujućim, ocijenili su sagovornici “Vijesti”.

Agencija je prije više od godinu problematizovala izbor direktora Kliničkog centra, Instituta za javno zdravlje i ostalih javnih ustanova, ocjenjujući da ne postoje jasni kriterijumi za njihovo imenovanje i da ministar zdravlja ima preširoka ovlašćenja.

Mišljenje te institucije, međutim, vlasti do sada nijesu uvažile.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti predviđa da direktore KC i IJZ imenuje Vlada, na predlog ministra zdravlja, bez konkursa.

Za direktore ostalih zdravstvenih ustanova raspisuje se konkurs, ali ministar zdravlja ima diskreciono pravo da sa liste kandidata, koji ispunjavaju uslove, izabere budućeg rukovodioca.

“Nepreciznost određenih normi Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koje se odnose na procedure izbora direktora, članova odbora direktora, kao i zapošljavanja zdravstvenih radnika u ustanovama zdravstvenog sistema, otvara mogućnost narušavanja transparentnosti i integriteta u oblasti zdrtavstva”, stoji u mišljenju ASK.

Predsjednica Sindikata doktora medicine Milena Popović Samardžić podsjeća na primjer direktora IJZ Bobana Mugoše, koji je na toj funkciji od 2005. godine, zahvaljujući zakonodavnom okviru.

“Ovo pitanje, iako centralizovano u skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (član 74), direktno utiče na organizaciju rada i kvalitet službe u svim zdravstvenim ustanovama. Na ovaj problem ukazala je i ASK u svom izvještaju iz 2017. Ovakav zakonodavni okvir daje velika diskreciona ovlašćenja ministru zdravlja. Od 2017. nije bilo nikakvih aktivnosti Ministarstva zdravlja da se unaprijedi postojeća zakonska regulativa u skladu sa primjedbama ASK. Ministar (Kenan) Hrapović očigledno ima komfor da ne poštuje zakone, da ignoriše preporuke državnih institucija, da blokira njihov rad i da za to ne snosi nikakvu odgovornost. Gdje nas to vodi? U sve dublje probleme”, poručila je Popović Samardžić.

Bivši poslanik, profesor Srđa Perić konstatovao je da je ASK dosadašnjim praksom dovela sebe u poziciju da u nju nemaju povjerenje čak ni druge institucije: “Što dokazuje činjenica da njene stavove, tumačenja i nalaze prihvataju selektivno i po potrebi”.

“Poseban je problem što je Agencija bila instrumentalizovana u obračunu sa neistomišljenicima vlasti i tada je donosila rješenja koja su sa formalne, suštinske, a nerijetko i logičke ravni bila neodrživa”, kazao je on.

Ističe da je poseban problem to što se na čelna mjesta u javnom sektoru postavljaju partijski kadrovi koji onda unutar ustanova kadriraju upravo onako kako su i oni sami izabrani – partijski.

“To je ogroman problem koji parališe mogućnosti zemlje - tako će veliki broj ljudi sa potencijalom biti marginalizovan, a time moći i manje da pruže zajednici ili, ako je riječ o mlađim ljudima sa znanjem jezika, čini mnogo izvjesnijim njihov odlazak iz zemlje. Zakonska regulativa u mnogim oblastima pojačava ovlašćenja ministara, a da vremenom obećanja koja su ministri davali prilikom izglasavanja zakona - da će sami podnijeti odgovornost ako budu loše kadrirali - na kraju budu bačena u vjetar. To valja biti poseban nauk za buduća vremena”, poručuje Perić.

Popović Samardžić tvrdi da je sporno i što se direktorima produžavaju mandati bez ikakve evaluacije rada i postignutih rezultata.

“Bez anketiranja zaposlenih o uslovima rada, odnosu sa menadžmentom, mogućnostima edukacije i mogućnosti napredovanja, bez analize finansijskog poslovanja”, kaže ona.

Navodi da, zbog nedostatka posljedica za nesavjestan rad, pojedini direktori sve češće pribjegavaju čak i koruptivnim aktivnostima, naročito pri zapošljavanju i dodjeli specijalizacija, da nedostatak kontrole nad njihovim radom dovodi do sve češćih sukoba unutar zdravstvenih ustanova.

“Zbog čega pojedini crnogorski ljekari napuštaju javno zdravstvo, nerijetko i državu, do privilegovanja pojedinaca čime se kreira loša atmosfera za rad, do toga da se na odgovornim pozicijama stavljaju najpogodniji, a ne najsposobniji. Sve navedeno za rezultat ima lošu organizaciju rada, neracionalnu potrošnju, loše rezultate, gubitak povjerenja pacjenata u rad određenih zdravstvenih ustanova, kao i sve izraženije nezadovoljstvo građana kvalitetom zdravstvene zaštite”, kazala je Popović Samardžić.

140.000 ljudi napustilo je Crnu Goru u posljednjih 25 godina, kaže Perić.

“Nažalost, danas apsolutno nijedan čelnik bilo koje institucije, ma koliki stručnjak ili uspješan menadžer bio ne može biti siguran da ga neka koaliciona vrteška neće smijeniti ili premjestiti na neko savjetničko mjesto. Dakle, stručnost je sasvim degradirana od strane političkih elita. Recept za rješenje ovog problema je jednostavan: depolitizacija i jačanje značaja struke”.

Bošnjak: I u DPS-u vide greške, ali ćute

Poslanica DF Branka Bošnjak ocjenjuje da je u svim sferama društva dominantna partitokratija i nepotizam - od najnižih pozicija pa do onih rukovodećih.

“Znanje se ne cijeni, već isključivo dobra partijska ili rođačka veza. Da bi to ozakonili, vlast se nije libila ni da u zakonu namjerno ostavi nejasne kriterijume i uslove i ono na kraju kao pečat, ako bi šta promaklo kontroli, tzv. diskreciono pravo ministra da on donese konačnu odluku o odabiru kadra i da završni pečat”, kazala je Bošnjak.

Ocjenjuje da je nezapaženo prošlo mišljenje po pitanju izbora kadrova.

“Slično je i sa odabirom direktora u institucijama obrazovanja. Ministar je i tu završni kapo i on je taj koji na kraju bira ko će zasjesti u kojoj fotelji. Nemam ja povjerenja u rad ASK, ali ovo njihovo mišljenje, ne ulazeći u motive tog selektivnog pristupa, jer nije samo takvo stanje u zdravstvu već u svim sferama, ipak pokazuje da su i oni, kao DPS izaslanici, zapazili i to po službenoj dužnosti da postoji konflikt i netransparentnost u izboru kadrova u zdravstavu”.

