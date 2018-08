I danas isključenja struje u više opština

Djelovi više opština biće sjutra nekoliko sati bez struje, zbog ugradnje novih brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.



Objekti u kojima budu ugrađivana brojila bez struje će biti od osam do 18 sati.



U Beranama će nova brojila dobiti Dapsići, a na Žabljaku Virak i Pošćenski kraj.



U Podgorici će, zbog radova na mreži, od osam do 15 sati, bez struje ostati zgrada u ulici Vojvode Ilije Plamenca preko puta Montefarma.



Na Cetinju, od devet do 14 sati bez struje biće dio Njeguša.



U Nikšiću će, od deset sati i 15 minuta do deset sati i 30 minuta, bez struje ostati Banjani, Grahovi i Vilus.



Bez struje će, od devet do 11 sati biti Studenac, Kočani, Vojska Kapino Polje, Taložnik, Poklonci, Blace, Vodovod, Štedim, Vitalac, dio Straševine, KM Sistem, MI Goranović, Novi Monte-Živ, Brlja, Neckom, Agrmont, Atlas Montenegro, Braoćanac, Široka ulica, Riđani i Kuside.



Od devet do 15 sati, bez električne enrgijke ostaće Rojevići, Prisoje, Zakurljaj, Gornje Polje, Podkraj, Grahovo, Tospude, Rokoči, Trešnjevo, Repetitor i Šume.



U Kotoru, od osam sati do devet sati i 30 minura, bez struje biće Perast i Risan (dio prema Perastu).





U Bijelom Polju će, od devet do 15 sati, bez struje ostati Tomaševo, Muslici, Glibavac, Pape, Grančarevo, Ujnice, Obod, Zaljevo, Potrk, Obod, Lijeska, Sokolac, Barice i Pozeginja.



U Pljevljima, od devet do 15 sati, bez struje biće Brana Otilovići, Mataruge, Gačevića dolina, Kneževići, Raganice, Obarde, Vukovo Brdo, Kleke Kozica, Raćevo, Vrulja, Breza,Vlaovina, Ćirovići, Ljutići, Podborova i Zelena stijena.



U Kolašinu će, od devet do 15 sati, bez struje ostati Drijenak i Bare, a od 12 do 15 sati Trebaljevo, Sjerogojno, Željeznicka stanica i Trebaljevo.



U Mojkovcu, od devet do 15 sati, bez struje biće Krasica Strana.



U Šavniku će, od 13 do 14 sati, bez struje ostati Boan, a od 11 do 12 sati Šavnik, Dobra Sela, Mljetičak, Slatina, Timar, Previš, Godijelja, Grabovica, Bijela, Miloševići, Kruševice, Mokro, Gradac, Petnjica, Pošćenje, Duži, Dubrovsko, Komarnica, Rudo, Gornje Polje, Fabrika vode Diva-Bukovica, Vrtoč Polje, tunel Ivica i Provalija.



U Beranama, od devet do 15 sati, bez struje biće Rudeš, dioTaluma, Zaostro, Crvljevine, Lukavica, Štitari, Rujišta, Bubanje ,Budimlja, Hareme, hotel „Berane“, Luge, Mašte, Europolis, Polimka, Obod rudeš, Šumsko, Pilana, Rasadnik, Šaćina Bara.



Bez strije u ovom periodu biće Putna sekcija, Beranselo, Dolac, Crni Vrh, Veliđe, Praćevac, Bastahe, Lubnice, Vuča, Kurikuće,mHE Bradavac, Jelovica, Lužac, Buče, Jugovine, Gradina, Vinicka, Navotina i Šekular.



Bez struje će, od osam sati do 14 sati i 30 minuta, biti dio Štitara i Trepče.



U Rožajama, od devet sati do 14 sati i 30 minuta, bez struje ostaće Donja Lovnica (izlaz prema školi).



U Andrijevici će, od osam sati do 14 sati i 30 minuta, bez električne energije biti dio Trešnjeva, a u Gusinju, u istom terminu, bez struje ostaće Martinovići.

