I danas višesatna isključenja struje

Djelovi više opština biće danas nekoliko sati bez struje zbog ugradnje novih brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.

Objekti u kojima budu ugrađivana brojila bez struje biće od osam do 18 sati.

U Podgorici, nova brojila će dobiti Mosor, Doljani, Peuta, Kombinat, Titeks, Pamučni kom, i ulice 8. marta, Buda Tomovića i Vojisavljevića.

U Baru, nova bojila biće ugrađivana u Šušnju, Velikom pijesku, Dubravi, Čelugi i Topolici.

U Podgorici, zbog radova na mreži, od osam do 14 sati, bez struje ostaće Farmaci.

U Nikšiću, od devet sati do devet sati i 30 minuta, bez struje biće potrošači u ulici Hercegovački put, od devet do deset sati ulica Voja Deretića, Zgrada ŠIK Javorka, dio ulica Vuka Karadžića i Milovana Pekovića.

Bez struje će, od devet do 15 sati, ostati Grahovo, Spila, Zagora, Okolišta, Grahovac, Zaslap, Nudo, Zakurljaj, Prisoja, Podkraj, Katunjani, Tospude, Rokoči, Trešnjevo, Osječenica, Rojevići i Gornje Polje.

U Budvi, od devet do 17 sati, bez struje biće naselje Prva proleterska (žrtava fašizma), Kamenovo Trap i zaobilaznica (naselje kod Parme).

U Ulcinju, od osam sati do 14 sati i 30 minuta, bez struje ostaće Štoj, kod autokampa Tomi, od osam do 15 sati (povremeno) PP Konkordija, Cungu i dio naselja prema Bratici i Marnikovićima.

Bez struje će, od osam do 15 sati, biti Selita.

U Kotoru, od deset do 13 sati, bez struje ostaće Dobrota.

U Herceg Novom, od osam sati do osam sati i 30 minuta, bez struje biće Igalo (oko vrtića i hotela Palmon Bay i Sun), a od osam sati i 30 minuta od devet sati i 30 minuta Žvinje i Njivice.

U Cetinju, od deset do 12 sati, bez struje ostaće područje Podgora i Građana.

U Andrijevici, od devet sati do 14 sati i 30 minuta, bez struje biće Zoriće, Đuliće, Cecune, Kruška, Kuti, Košutići, Konjuhe, Dulipolje i Jošanica.

U Rožajama, od devet sati do 14 sati i 30 minuta, bez struje ostaće Besnik, Malo Polje, Zemljak i Njeguš.

U Gusinju, od osam sati do 14 sati i 30 minuta, bez struje biće Gusinje4, Kačanik, Dolja, Bucelj, Vetrenik i Grebaje.

U Pljevljima, od osam do 15 sati, bez struje ostaće ulica IV sandžačke, Jugovo i Zajdni Do, a od osam do 14 sati Bitine, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Bobovo, Slatina i Ograđenica.

U Žabljaku, od devet do 15 sati, bez struje biće Ponor.

