I danas višesatna isključenja struje

Djelovi više opština biće danas više sati bez struje zbog ugradnje brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.

Objekti u kojima budu ugrađivana brojila bez struje će biti od osam do 18 sati.

U Podgorici, nova bojila će dobiti Mataguži, Bistrice, Kurilo, a u Beranama Luge.

U Podgorici, zbog radova na mreži, od devet sati do 14 sati i 30 minuta, bez struje će biti dio ulice Miloja Pavlovića do magistrale, kao i dio kuća između magistrale i ulice.

U Danilovgradu, od devet do 11 sati, bez struje će ostati Orašje, Velje Polje, Ćurilac, Grlić, Sladojevo Kopito, Glavica, Voštar, Zagreda, vodoizvorište „Oraška Jama“, kao i privatna preduzeća Montenomaks, Stefani 91, Vuković, Okov, Kasarna, Garmin, Ramini, Jovović i Đurović.

Na Cetinju, od osam do 19 sati, bez struje biće Lipovik, Dujeva, Čukovići, Zaječina i Dubova.

U Nikšiću, od devet do 14 sati, bez struje ostaće Pilatovci, Obljaj, Vučji Do, Rvana gora, Bratogošt, Pilana Bjelica, Vrbica, Ubla i Crkvice, a od devet do 15 sati Brezovik i Dakovići.

U Baru, od devet do 12 sati, bez struje biće Osnovna škola Mekisko, područje u okolini škole, naselja Ronkula, Popovići i Rena, kao i Garnizon Vojske Crne Gore, a od 11 sati I 30 minuta do 12 sati I 30 minuta, Ostros i Veliki Ostros, Arbneš, Kovačevići, Martići, Runje, Bobovište, Bljace, Matguš, Koštanjica, Tejani, Gornje Briske, Livari, Besa, Gornji i Donji Murići, Pinčići i Đuravci.

U Ulcinju, od devet do 13 sati, bez struje će ostati Pinješ 2 u okolini Vojnih zgrada i Pinješ 3.

Bez struje će, od 11 sati i 30 minuta do 17 sati, biti kompletno područje Vladimira sa okolnim selima, dok će od 13 sati i 30 minuta do 17 sati, doći do povremenog prekida struje u tom području.

U Tivtu, od osam do 12 sati, bez struje će biti dio korisnika u naselju Opatovo.

U Kotoru, od devet do 11 sati, bez struje će ostati Dobrota (dio područja “Dobrota B”).

U Šavniku, od osam do 18 sati, bez struje biće niskonaponska mreža „Duži“, Dubrovsko, Gornje polje i Kutna njiva, a od deset do 15 sati Petnjica.

U Plužinama, od devet do 15 sati, bez struje ostaće Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Lica, Pišče, Boričje, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica i Bezuje, od devet do 12 sati Potrk, Duba, Bajovo polje, Polje Pejovića, Zaborje, Bukovac, Miljkovac, Rudinice, Seljani i Zakamen.

Bez struje će, od 12 do 14 sati, biti Gornja Brezna, Podprisoje i Lug.

U Pljevljima, od osam do 15 sati, bez struje će ostati ulica Prijepoljska i Đakovići.

U Beranama, od osam sati do 14 sati i 30 minuta, bez struje biće Trepča, Prisoja i Gornje Luge.

U Petnjici, od devet sati do 14 sati i 30 minuta, bez struje ostaće korisnici koji se napajaju sa delkovoda 10 kV „Petnjica“.

U Rožajama, od devet sati do 14 sati i 30 minuta, bez struje će biti selo Bralići.

U Bijelom Polju, od devet do 15 sati, bez struje će ostati Kisjela Voda, Potkrajci, Sutivan, Njegnjevo, Strojtanica , Kukulje, Orahovica, Kanje, Gubavac, Bistrica, Pecarska,Metanjac i Tustvo.

U Mojkovcu, od deset do 13 sati, bez struje će biti Gostilovina.

U Kolašinu, od osam do 14 sati, bez struje ostaće Lipovska Bistrica, Plana, Blatina, Migalovica, Donje i Gornje Lipovo i Svrke.

