I majka osumnjičena za ubistvo petnaestomjesečnog dječaka

Tridesetčetvorogodišnju Jelenu Jovović tužilaštvo tereti za teško ubistvo u saizvršilaštvu, počinjeno na štetu njenog petnaestomjesečnog sina P.J.

To je televiziji "Vijesti" zvanično saopšteno iz Višeg tužilaštva. Za ubistvo 15-mjesečnog dječaka za sada se teretio samo njegov očuh Nermin Šišić iz Tuzle, dok se dječakova majka teretila za kršenje porodičnih obaveza.

Ona je nakon hapšenja tužiocu priznala da je njen nevjenčani suprug mjesecima skoro svakodnevno tukao njenog sina. Ona je opisala i događaj iz januara kada su dječaku nanijete takve povrede da su mu pomoć ukazali i ljekari Dječije bolnice. Tužiocu je opisala da je to bilo početkom januara, kada je na glavi djeteta vidjela povrede, ali joj je Šišić kazao da se dijete udarilo u parket. Šišiću je, tvrdi, rekla tada da to nije od pada na parket već da je on udario dijete. Zato Tužilaštvo provjerava da li u postupcima ljekara, koji, kako je to utvrđeno nakon zločina, slučaj nijesu prijavili policiji, ima elemenata nekog krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti.

Iz Kliničkog centra je ranije saopšteno da je dječak tada adekvatno zbrinut kao i da putem pregleda ljekari nisu mogli zaključiti da je u pitanju nasilje.

Osumnjičeni Šišić je samo nekoliko dana nakon ovog događaja ponovo počeo da tuče dječaka. Poslednje batine nije preživio i od njihovih posljedica preminuo je 5. februara.

