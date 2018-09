I u četvrtak sunčano i toplo

U četvrtak će u Crnoj Gori biti pretežno sunčano, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Na sjeveru, mjestimično po kotlinama jutarnja magla.

Vjetar slab i promjenljiv, mjestimično umjeren, sjevernih smjerova.

Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, najviša dnevna 21 do 34 stepena.

Podgorica: Sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom popodneva. Vjetar slab do umjeren i promenljiv. Jutarnja temperatura vazduha oko 20, najviša dnevna do 34 stepena.

