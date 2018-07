I u nedjelju sunčano i toplo

U Crnoj Gori će u nedjelju biti pretežno sunčano i toplo. Ujutru, na sjeveru, po kotlinama magla. U popodnevnim satima umjeren razvoj oblačnosti, a uglavnom u sjevernim predjelima ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina.

Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha 9 do 23, najviša dnevna 23 do 36 stepeni.

Podgorica: Pretežno sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv. Jutarnja temperatura vazduha oko 23, najviša dnevna do 36 stepeni.

