I u petak višesatna isključenja struje

Djelovi više opština biće sjutra nekoliko sati bez struje, zbog ugradnje novih brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.



Objekti u kojima budu ugrađivana brojila bez struje će biti od osam do 18 sati.



U Mojkovcu će nova brojila će dobiti Slatina, Donja Polja, Krašića Strana i Javorje.



U Podgorici će, zbog radova na mreži, od devet do 12 sati bez struje biti dio naselja na Kakarickoj Gori.



Na Cetinju će, od devet do 14 sati, biti naselje Gruda, Poseljani, Njive, Zaštek i Čukovići;



U Nikšiću će, od deset do 12 sati, bez struje ostati Miolje Polje, a od osam do 19 sati ulice Partizanski put i Janka Vukotića, kao i dio Rastoka.



U Herceg Novom će, od devet do 12 sti, bez struje biti Žanjice, od deset do 12 sati Klinci, Mrkovi, Brguli, Zambelići, Mirišta, Tići, Radovanići i Ponta Veslo (Luštica), a od devet do deset sati i 30 minuta dio naselja Rose.



U Pljevljima će, od osam do 17 sati, bez struje ostati Bitine, Palež, Lever Tara, Glibaći, Bobovo, Ograđenica i Krće.



U Šavniku će, od deset do 15 sati, bez struje biti Bare, dok će na Žabljaku, od deset do 13 sati, bez struje ostati naselje Pećica Ograde, hoteli “Durmitor” i “Jezera”, Ivan Do i pumpno postrojenje za vodu.



U Bijelom Polju će, od devet do 15 sati, bez struje biti Kameno Polje i Loznice.



U Kolašinu će, od devet do 14 sati, bez struje ostati Moračko Trebaljevo, Vočje, Mioska, Raško, Dragovića Polje, Starče, Redice, Bojići, Svrke i Ljevista.



U Mojkovcu će, od devet do 13 sati, bez struje biti Sela, dok će u Rožajama, od devet do 17 sati, bez struje ostati Biševo i Bašča i industrijska zona na području Zeleni.



U Petnjici će, od osam i 30 do 14 sati i 30 minuta, bez struje ostati dio sela Trpezi.



U Beranama će, od deset do 12 sati, bez struje biti Beranselo, Dolac, Lužac, Buče, Vinicka, Rijeka Marsenića, Trepča, Navotina, Lukin Vir, Šekular, Crni Vrh, Praćevac, Bastahe, Lubnice, Vuča, Glavaca, Kurikuće i katun “Jelovica”.



U toj opštini će, od osam do 14 sati i 30 minuta, bez struje ostati dio sela Lužac, Buče, Vinicka, Rijeka Marsenića, Trepča, Navotina, Lukin Vir i Šekular.



U Andrijevici će, od osam i 30 do 14 sati i 30 minuta, bez struje biti selo Kuti.



U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

