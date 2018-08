I u ponedjeljak isključenja struje u više opština

Djelovi više opština biće sjutra nekoliko sati bez struje zbog ugradnje novih brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.



Nova brojila u Rožajama dobiće Carine, Karavanski put, Bandžovo brdo, Nurkovići bb, 29. Novembar i ulica Maršala Tita, a u Pljevljima Kalušići.



U Podgorici će, zbog radova na mreži, od devet do 12 sati, bez struje ostati sela Ponari, Vukovci, Bistrice, Kurilo, dio Bijelog Polja, željeznička stanica “Zeta” i TS Reg.vodovod



U Danilovgradu, od devet do 15 sati, bez struje biće Viš.



U Ulcinju će, od devet sati do 14 sati i 45 minuta, bez električne energije ostati Gornja Kolomza.



U Bijelom Polju, od devet do 15 sati, bez struje biće Crnca, Ivanje, Radulici, Godijevo, Godusa, Vrbe, Sipanje, Licine, Osmanbegovo Selo, Moravac, Djalovici, Campari.



U Kolašinu će, od deset do 13 sati, bez struje ostati Spomen Dom, a od devet do 14 sati TreŠnjica.



U Mojkovcu, od deset do 12 sati, bez struje biće Gojakovice.



U Pljevljima, od osam do 17 sati, bez struje ostaće Kalušići, Grevo,Rabitlje, Zabrđe, Zenica, Borovica, Šumani,Podrogatac, Ljuca, Pauče, Vrbica, Kruševo, Dragaši, Kakmuže.



U Šavniku će, od deset do 15 sati, bez električne energije biti Duži.



U Žabljaku, od devet do 17 sati, bez struje ostaće Palež, Podgora, Stolac, Krš, Rudanca, Jelina Gora, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Brajkovača, Gradina i Planinica.



U Andrijevici, od devet do 11 sati, bez struje biće Sreske zgrade i Most Bandovića, a od osam sati do 14 sati i 30 minuta Talanovac.



U Rožajama će, od devet sati do 14 sati i 30 minuta, bez struje ostati Besnik.



U Beranama će, od osam sati do 14 sati i 30 minuta, bez struje biti Crvljevine, u Petnjici Lagatore, a u Plavu Prnjavor i dio Plava (Magaze).



U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)