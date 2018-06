I u utorak isključenja struje u više gradova

Djelovi više opština biće sjutra nekoliko sati bez struje zbog ugradnje novih brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.



Objekti u kojima budu ugrađivana brojila bez struje će biti od osam do 18 sati.



U Podgorici nova bojila dobiće ulica Skadarska, Ruža, Zelenika, Tuzi bb, Manastirska.



U Danilovgradu će nova brojila dobiti Mamučevina, a u Baru Zeleni pojas, Šušanj, Črvanj, Bjeliši, Mandarići, Ahmetov brijeg.



Zbog planiranih radova na mreži, u Podgorici će od osam do 17 sati bez struje biti Plavnica i radio Centar.



U Baru će od devet sati do 13 sati bez struje biti Ronkula, a od devet sati i 30 minuta do 14 sati Dubrava, potrošači od ulice 116 do ulice 124.



U Ulcinju će od osam do 13 sati bez struje biti predio do naselja Štoj od centra prema Adi Bojani, Reč i Kodre Dakine.



U Nikšiću će od osam do 11 sati bez struje biti Risji do i Rudnik boksita Binići, od osam do 15 sati Dragovoljići, a od devet do 13 sati Donje Čarađe, Krstac, Seline, Zaljutnica, Višnjića Do, Javljen, Goslić, Jasikovica i Golubni Do.



U tom gradu će od devet do devet sati i 30 minuta bez struje biti Rudo Polje, VI Crnogorske i Alekse Backovića, a od deset do 12 sati Koni, Pjastera, naselja Budo Tomović 1 i 2, Humci, Oštrovac, Termoelektro i Rubeža.



Od 13 do 15 sati bez struje će biti Vir.



U Pljevljima će od osam do 15 sati bez električne energije biti Kakmuže, Šula, Rađevići i Rudnica, a od devet do 15 sati Brana Otilovići, Mataruge, Kleke, Vukovo brdo, Kozica, Raćevo, Roganice, Obarde, Kneževići, Gačevića Dolina, Ćirovići, Ljutići, Vrulja, Podborova, Zelena stijena, Vlaovina i Breza.



O devet do 15 sati će u Šavniku bez struje biti Bijela, Miloševići i Kruševice.



U Bijelom Polju će od devet do 15 sati bez struje biti Bijedići i Gorice, a u Mojkovcu od deset do 13 sati i 30 minuta Žari.



U Kolašinu će od osam sati i 30 minuta do 14 sati bez struje biti Raško, a od devet do 14 sati Podi.



U Beranama će od osam do 14 sati i 30 minuta bez struje biti Beranselo, Dolac, Lužac, Buče, Jugovine, Gradina, Vinicka, Navotina, Šekular, Marsenića Rijeka, Lukin Vir, Trepča, Crni Vrh, Veliđe, Praćevac, Bastasi, Lubnice, Glavaca, Vuča, Kurikuće.



Od devet do 12 sati bez električne energije će biti Velidje, od devet do 14 sati i 30 minuta Navotina, Pešca i Zagrad, a od deset do 11 sati Luge.



U Rožajama će od osam do 11 sati i 30 minuta bez struje biti Stara Varoš, a od devet do 14 sati i 30 minuta Njeguš.



U Plavu će od osam do 14 sati i 30 minta bez struje biti Brezojevice.



U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

