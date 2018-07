I u utorak višesatna isključenja struje

Djelovi više opština sjutra će nekoliko sati biti bez struje zbog ugradnje novih brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.



Objekti u kojima budu ugrađivana brojila bez struje će biti od osam do 18 sati.



Na području Podgorice, nova brojila će dobiti Gornji Milješ i T. Rogami, a u Beranama Luge.



U Podgorici, zbog radova na mreži, od osam do 13 sati, bez struje će biti dio Murtovine, Zlatice, Doljana i Burum, a od osam do 14 sati Srpske, Cijevne, Ljajkovića, Mitrovića i dio Mahale.



Bez struje će, od devet do 15 sati, ostati prvi soliter u ulici Vasa Raičkovića, preko puta Mašinske škole.



U Cetinju, od devet do 14 sati, bez struje biće Gruda.



U Danilovgradu, od osam do 15 sati, bez struje ostaće Bare Šumanovića, Šobaići, Mijokusovići, Mandić, Boronjina, Kupinovo, željeznička stanica Ostrog i motel Sokolina.



U Nikšiću, od devet do 13 sati, bez struje će biti Bajovo Polje, Potrk, Duba, Zaborje, Polja Pejovića, Bukovac, Miljkovac, Rudinice, Seljane i Zakamen, a od devet do 15 sati Tospude, Rokoči, Trešnjevo, Crveni Do, Repetitor Krotinja i dio potrošača iz Brezovika sa TS 10/0,4 kV Daković.



U Herceg Novom, od osam do 12 sati, bez struje će ostati Zelenika, oko crkve Svete Trojice.



U Kotoru, od deset do 11 sati, bez struje će biti Morinj.



U Ulcinju, od osam sati do 14 sati i 30 minuta, bez struje biće plaža Safari sa okolnim plažama i dio naselja Štoj kod nekadašnjeg Češkog kampa.



U Andrijevici, od osam sati do 14 sati i 30 minuta, bez struje ostaće dio Seoce i dio Slatine.



U Bijelom Polju, od devet do 15 sati, bez struje će biti Lijeska, Kisjela Voda, Kukulje, Njegnjevo, Sutivan, Orahovica, Gubavac, Bistrica, Konatari, Kanje, Mioce i Sela.



U Kolašinu, od osam sati do 14 sati i 30 minuta, bez struje će ostati Izlasci, a od osam do 14 sati Svrke.



U Mojkovcu, od deset do 13 sati ,bez struje biće Gostilovina.



U Pljevljima, od osam do 15 sati, bez struje ostaće Krupice, Vaškovo, Premćani, Pandurica, Pušonjski Do, Selac, Gusino Brdo i Krće, a od devet do 11 sati Ulica Boljanićka, 4. Sandžačka, zgrada Opštine, ulica Nikole Pašića i dio ulice kralja Petra.



U Rožajama, od 12 sati do 14 sati i 30 minuta, bez struje će biti Donje Biševo i Sinanoviće Luke - izlaz prema selu, a od osam sati i 30 minuta do 11 sati i 30 minuta Seošnica, izlaz prema Halemu Nurkoviću.



U Šavniku će, od osam do 18 sati, bez struje ostati Duži, Dubrovsko, Gornje polje i Komarnica, ddok će na Žabljaku, od devet do 17 sati, bez struje biti Kovačka Dolina.

(kraj) jel/gop

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)