Ilinčići: Agencije zarađuju uništavajući naše pašnjake

Agencije koje za turiste organizuju ture džipovima ili drugim četvorotočkašima, svakodnevno od početka sezone, uništavaju livade i pašnjake u vlasništvu porodice Ilinčić u kolašinskom selu Šljivovica.

To tvrde braća Duško i Milić Ilinčić.

Rekli su da su u nekoliko navrata pokašali da zaustave kolonu terenskih vozila koja je prolazila njihovom imovinom, ali da im to nije pošlo za rukom.

“Organizatori tih tura su izuzetno drski i ne pada im na pamet da uvaže naše molbe. Upozorovali smo da je to naša imovina i da prolazeći svakodnevno prave puteve i uništavaju livade, ali oni ne obraćaju pažnju na to. Shvatamo da je riječ o velikoj zaradi i inetersu vlasnika agencija, ali valjda imamo i mi pravo da sačuvamo imanje”, kažu braća Ilinčić.

Prema njihovim riječima, na desetine terenskih vozila od početka ljeta prošlo je preko nekoliko parcela u njihovom vlasništvu.

Tvrde da su te ture organizovale nekoliko agencija, čiji su vlasnici, uglavnom, Kolašinci.

Ilinčići kažu da im je to neshvatljivo, jer su očekivali da će sugrađani imati više osjećaja i razumjeti koliku im štetu nanose.

“U nekoliko navrata je došlo zamalo i do fizičkog konflikta. Brat i ja smo zaustavili kolonu, ali ni to nije dalo rezultate, jer su oni, poslije rasprave, nastavili put. Ne znamo šta da radimo i kome da se obratimo. Dešava se gotovo svakog dana i kad vidimo i, sudeći prema tragovima, mnogo puta i kad ne vidimo. To je nevjerovatna drskost i nedostatak osjećaja za interes drugog. Zarađuju, a nama nanose štetu”, rekao je “Vijestima” Duško Ilinčić.

Da se organizatori turističkih tura terenskim vozilima nesavjesno odnose, žalili su se nekoliko puta i stočari na Bjelasici.

Tvrde da je ta planina prošarana improvizovanim putevima, koje su napravili džipovi.

Na taj problem više je puta upozoravao i poznati botaničar Danijel Vincek.

