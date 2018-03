Investitori probili cijev, Budva ostaje bez vode

Investitori koji grade luksuzne vile na Šipkovim kršu na ulazu u Pržno preko puta hotela Meastral probili su glavnu vodovodnu cijev.

Voda koja šiklja nosi sa sobom zemlju i otpad direktno u more. U zalivu u Pržnu napravljena je velika mrlja.

O svemu su obaviještene službe gradskog Vodovoda i Komunalne policije i inspekcije.

Izvođačac radova, firma Ozren, počela je sanaciju oštećenja koje je nastalo iskopavanjem terena.

Vodovod: Bez vode u pojedinim naseljima, uzrok nesavjesno izvođenje radova

Iz Vodovoda Budva su kazali da je došlo do havarije na magistralnom cjevovodu i da potrošači u pojedinim mjestima od Kamenova do Blizikuća neće imati vodu do kasnih večernjih sati.

Kao uzrok su naveli nesavjesno izvođenje radova od strane investitora.

"Bez redovnog snbdjevanja biće potrošači u naseljima: Kamenovo, Vala, Podličak, dio naselja Pržno,Sveti Stefan, Crvena glavica, Blizikuće.

Rezerve u vodovodnom sistemu trenutno su zadovoljavajuće. Takođe, “Regionalni vodovod” sada isporučuje maksimalne količine vode ka lokalnog sistemu snabdjevanja", saopštili su.

"Zbog nastalog problema, tokom dana, može se očekivati i slabije vodosnabdjevanje ili prestanak isporuke za potrošače na visokim kotama u Budvi.

Iako je sanacija otpočela, radovi će potrajati izvjesno vrijeme. Prema trenutnim informacijama, normalizacija u sistemu snabdjevanja očekuje se u kasnim večernjim satima. Molimo potrošače za razumijevanje i unaprijed im se izvinjavamo", zaključili su iz Vodovoda.

