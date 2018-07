Irinej: Crkvi gore nego pod Osmanlijama, Srbima gore nego u NDH

Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej ocijenio je u razgovoru za „Dan” da je položaj crkve u Crnoj Gori danas gori nego u vrijeme okupacije Osmanlija, dok je položaj Srba kao u vrijeme Nezavisne države Hrvatske (NDH).

On je juče u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici rukopoložio dosadašnjeg igumana Cetinjskog manastira Metodija u čin vikarnog episkopa dioklijskog.

Patrijarh je komentarišući česte poruke državnih zvaničnika prema Mitropoliji crnogorsko-primorskoj, te najava da bi država mogla da oduzme pravoslavnoj crkvi imovinu, odnosno crkve i manastire, ocijenio da je to nezamislivo u 21 vijeku.

"Čitajući nešto o tom pitanju i problemu, uviđam da je to nezamislivo u našem vremenu. Da su to radili Turci ili ustaše u svoje vrijeme, to bi se moglo razumjetl i shvatiti. Ali da se to radi u vremenu mira i slobode, u vremenu kada vladaju principi zakona i zakonitosti, to je apsolutno neprihvatljivo, ne samo za Evropu nego i za Aziju kazao je patrijarh za „Dan”.

Irinej je naveo da će on kao patrijarh ali i Srpska pravoslavna crkva stati u odbranu Mitropolije crnogorsko-primorske.

"Ne samo da hoćemo, nego je naša obaveza da kao crkva istupimo i zaštitimo Mitropoliju. Na Saboru je već bilo o tome riječi i mi smo uputili Vladi Crne Gore dopis i nadamo se da će od tog bezakonja odstupiti jer tu nema nikakve logike. Mitropolija nije od juče. Ona postoji stotinama godina, i ono što pripada zvaničnoj crkvi ne može biti ni na koji način uzeto ili oduzeto. Mi ćemo ako do toga dođe, angažovati ne samo sebe, nego ćemo alarmirati cijeli svijet. Crkva i vjernici brane crkvu, a ni pravna logika ne dozvoljava takvo ponašanje istakao je patrijarh Irinej.

On je nezadovoljan i položajem i tretmanom Srba u Crnoj Gori.

"Ja nisam baš mnogo upoznat, ali kako čujem, položaj Srba u Crnoj Gori nije dobar. Nažalost. To je jedan narod koji se podijelio. Svaka čast državi Crnoj Gori, ona je i ranije bila samostalna država i normalno svaki Srbin prihvata i podržava postojanje Crne Gore kao države, ali stvoriti takvav odnos prema Srbima u Crnoj Gori je neshvatljivo kazao je patrijarh srpski."

Na pitanje sa kojom istorijskom epohom bi uporedio položaj Srba danas u Crnoj Gori, patrijarh Irinej je kazao da ga podsjeća na stanje u Hrvatskoj u oba fašizma.

"Uporedio bih ga sa položajem Srba u Hrvatskoj, u doba endehazije (NDH). Nažalost u Hrvatskoj ni danas nije bolji položaj Srbima. Možda to neprijateljstvo u Crnoj Gori nije kao ono koje je bilo kod ustaša, ali mržnja u narodu nažalost postoji. Sigurno da to čine oni koji ne žele dobro ni Srbiji ni Crnoj Gori. Stara je istina Podijeli pa vladaj pa se vjerovatno drže tog principa. Nadam se da će narod biti svjesniji od onih koji ga vode i da će naći način da postoji i zajedno živi" poručio je patrijarh.

Komentarišući slanja crnogorskih vojnika u južnu srpsku pokrajinu, Kosovo, patrijarh smatra da je to nonsens.

"I to je jedan nonsens Hamer vremena! Nažalost. Da Crna Gora pošalje vojnike na Kosovo i da tamo stišava i smiruje Srbe i ko zna šta još da radi, to zdrav razum i zdravo poimanje ne razumiju. Tim prije što to radi Crna Gora, koja je pravoslavna zemlja, srpska zemlja, da čini takvo jedno ljelo u korist onih koji su stotinama godina rušili i palili i otimali i sada da im još pomogne u tom nezakonitom djelu", zaključio je patrijarh Irinej

