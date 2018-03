Isključenja struje u više gradova

Djelovi više opština biće danas nekoliko sati bez struje zbog ugradnje novih brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.

Objekti u kojima budu ugrađivana brojila bez struje će biti od osam do 18 sati.

U Podgorici će nova bojila dobiti Rogami, Vranjske njive i ulice Zetskih vladara, Kralja Nikole i Moskovska, a u Kotoru Tre sorelle.

U Podgorici će, zbog radova na mreži, bez struje od osam do 15 sati biti dio ulice Milana Raičkovića, od osam do 14 sati Pješivci, a od 13 do 17 sati kompletno područje Tuzi osim centra.

Bez struje će od devet do 13 sati biti Vuksanlekići, Sukuruć, Kodrabudan, Dreševići i Podhum, a od osam do 16 sati željezničke stanice Bioči i Lutovo, Potkrš, Klopot, Pelev Brijeg, Lutovo, Boljesestra, Seoštica i Orah.

U Cetinju će od devet do 16 sati bez struje biti Petrov Do, Milijevići i Dubovik, a od deset do 12 sati Paprati, Gornič, Bjeloši, Duge Njive, Presjeka, Ivanova Korita, Bostur, Dolovi i Lovćen.

U Kotoru od 11 do 13 sati struju neće imati dio područja Stoliva i Mržepa, a od devet do 13 sati Kostanjica, odnosno dio područja prema Verigama.

U Ulcinju će od osam do 18 sati bez struje biti Ćurke i Darza, a od osam sati i 30 minuta do 12 sati i 30 minuta Brajša, naselje Kaliman, Curanovići, Gornji i Donji Rastiš.

U Nikšiću struju od devet do 15 sati neće imati Grahovo, Spila, Zagora, Okolišta, Grahovac, Zaslap, Nudo, Zakurljaj, Prisoje, Podkraj, Katunjani, Tospude, Trešnjevo, Osječenica, Rojevići i Gornje Polje.

U Pljevljima će bez struje od devet do 15 sati biti Gornje Selo i Meljak, u Rožajama od devet do 14 sati i 30 minuta dio sela Biševo, a u istom terminu u Andrijevici dio sela Prisoja.

U Beranama će od devet do 14 sati i 30 minuta bez struje biti Zaostro, Crvljevine, Štitari, Bubanje i Ruišta, a od osam sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta dio sela Vinicka.

U Plavu od osam do 14 sati i 30 minuta struju neće imati dio gradskog jezgra Plava.

