Isključenja struje u više opština

Djelovi više opština biće danas nekoliko sati bez struje, zbog ugradnje novih brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.



Objekti u kojima budu ugrađivana brojila bez struje će biti od osam do 18 sati.



U Beranama će nova brojila dobiti Dapsići, a na Žabljaku Virak i Pošćenski kraj.



U Podgorici će, zbog radova na mreži, od deset sati do 14 sati i 30 minuta, bez struje ostati Petrovići, Mrke, Blizna, Crkvice, dio Bioča, Grudice, Crpna Bioči, Ras i Podsić.



Na Cetinju, od devet do 14 sati, bez struje biće dio Njeguša, a od deset do 16 sati Brestovi, Ožegovica, Trnjine, Dolovsko Kopito, Meoce, Bijelo Polje, Ubli, Prisoje i Bijele Poljane.



U Nikšiću će, od 12 sati do 14 sati i 30 minuta, bez električne energije ostati dio Straševine, a od devet do 15 sati dio Rubeža i Žirovnice.



U Plužinama, od deset sati i 30 minuta do 15 sati, bez struje biće Borkovići.



U Kotoru će, od deset sati do 11 sati i 30 minuta, bez struje ostati Pržice, Kavač i dio Troice.



U Herceg Novom će, od sedam sati do sedam sati i 15 minuta i od devet sati do devet sati i 15 minuita, bez struje biti dio Poda.



U Bijelom Polju, od devet do 15 sati, bez struje ostaće, Kisjela Voda, Njegnjevo, Kukulje, Sela, Sutivan, Gubavac, Dobarakovo, Kanje, Milovo, Bistrica, Pozeginja, Mojstir i Zminac.



U Pljevljima će, od devet do 15 sati, bez struje biti Brana Otilovići, Mataruge, Gačevića dolina, Kneževići, Raganice, Obarde, Vukovo Brdo, Kleke Kozica, Raćevo, Vrulja, Breza,Vlaovina, Ćirovići, Ljutići, Podborova i Zelena stijena.



Bez struje će, od osam do 15 sati, ostati Petine, Čestin, Vitine i Mjesna zajednica Bukovica.



Na Žabljaku, od devet do 15 sati, bez električne energije biće Pećica Ograde.



Od osam sati do osam sati i 30 minuta i od 17 sati do 17 sati i 30 minuta struje neće imati Usijek, Razvršje, Motički Gaj, Virak, Smrčevo Brdo, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Vukodo, Provalija, Bukovica, Vrtoč Polje i Borovac.



U Mojkovcu će, od devet do 15 sati, bez struje ostati Bjelojevići, a u Beranama, u istom terminu, gradsko i prigradsko područje Berana.



U Rožajama će, od devet sati do 14 sati i 30 minuta, bez struje biti Crnokrpe (izlaz prema Smaki Daciću).



U Petnjici, od osam sati do 14 sati i 30 minuta, bez struje ostaće dio Lagatora i dio Trpeza, a u Plavu, u istom terminu, Vojno selo.



U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

