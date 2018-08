Isključenja struje u više opština

Djelovi više opština biće danas nekoliko sati bez struje, zbog ugradnje novih brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.

Objekti u kojima budu ugrađivana brojila bez struje će biti od osam do 18 sati.

U Beranama će nova brojila dobiti Dolac, a na Žabljaku Virak, Pošćenski kraj, Javorje, Medžo i Tepačko polje.

U Podgorici će, zbog radova na mrži, od osam do 14 sati i 30 minuta bez struje biti Akšabanovići, Vulevići, Šipčanik, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići.

Na Cetinju će, od devet do 14 sati, bez struje ostati dio Njeguša i Krstac, od deset do 16 sati Brestovi, Ožegovica, Trnjine, Dolovsko Kopito, Meoce, Bijelo Polje, Ubli, Prisoje i Bijele Poljane, a od deset do 14 sati dio Donjeg Kraja, Ćeranići i Gnjevi Do.

U Danilovgradu će, od osam do 15 sati, bez struje biti Jablan, Poljica, Ivanj Uba i Studeno.

U Nikšiću će, od deset do 15 sati, bez struje ostati dio naselja Budo Tomović, Javljen i Zlostup.

U Bijelom Polju će, od devet do 15 sati, bez struje biti Tomaševo, Muslici, Glibavac, Pape, Grancarevo, Ujnice, Obod, Zaljevo, Potrk, Obod, Lijeska, Sokolac, Barice, Godijevo.

U Petnjici će, od osam do 14 sati i 30 minuta, bez struje ostati dio Lagatora.

U Kolašinu će, od devet do 15 sati, bez struje biti Lugovi i Gornja Rovca, a u Mojkovcu Gojakovici.

U Beranama će, od devet do 14 sati i 30 minuta, bez struje ostati dio Dolca (Đokići, Veljići, Jovančevići), a od devet do 11 sati Petnik.

U Rožajama će, od devet do 14 sati i 30 minuta, bez struje biti Seošnica.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

