Isključenja struje u više opština

Djelovi više opština biće nekoliko sati bez struje zbog ugradnje brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.

Objekti u kojima budu ugrađivana brojila bez struje će biti od osam do 18 sati.

Nova brojila u Herceg Novom dobiće Đenovići, Mirine, Citrus, Vila Koza, Trg Maršala Tita, Naselje Jagode i Čokac, a u Pljevljima ulice Ratnih vojnih invalida, Sretena Tošića i Potrlica.

Na Žabljaku će nova brojila dobiti ulice Narodnih heroja, Njegoševa, Trg Durmitorskih ratnika i Crkvena opština.

U Podgorici će, zbog radova na mreži, osam do 13 sati, bez struje kratkotrajno biti Blok 5, a od osam sati i 30 minuta do 11 sati zgrade u ulici Admirala Zmajevića, kao i zgrade na uglu te ulice i Josipa Broza Tita.

Od devet do 15 sati, bez struje će ostati zgrada u ulici II Crnogorskog bataljona, prostor bivšeg Pazarišta u Zagoriču, ulice Vojvode Mijajla Nišina, Dušana Vukotića i dio Piperske ulice.

Na Cetinju, od devet do 13 sati, bez struje ostaće dio ulice Baja Pivljanina, ulica IV proleterske, dio Bulevara Crnogorskih junaka, Hercegovačka ulica, dio naselja Luke Ivaniševića i dio naselja Katango, a od devet do 15 sati Zagrablje.

U Nikšiću, od devet do 15 sati, bez struje će biti Zagrad, a od deset do 13 sati dio Kličeva - Kodžur.

Od deset do 14 sati, bez struje ostaće Crkvičko Polje, Zeično, Babići, Šarići, Barni Do, Brijeg, Šćepan Polje, Paklice, Carina Šćepan Polje, Kolo, Jerinići, Nikovići, Bojati i Kneževići (Lijepi Pod).

Od deset do 15 sati, bez struje će biti Donja Zagora, Čista Vlaka, Prijeka Ljut, Crni Kuk, Somina, Garevac, Krtine, Dubočke i Cerovačka Glavica.

U Baru će, od devet do 15 sati, bez struje ostati Naselja Tudjemili, Zupci, Mandarići, Podsustaš, Boškovići i Sutorman.

U Budvi, od devet do 12 sati, bez struje će biti dio naselja Čelobrdo.

U Herceg Novom, od osam sati i 30 minuta do 12 sati i 30 minuta, bez struje će ostati Nakićenovići.

U Kotoru će, od devet do deset sati, bez struje biti okolina zgrade Jugooceanije, a od deset do 13 sati Risan.

U Ulcinju, od osam do 12 sati, bez struje ostaće Gornja Kolomza, a od osam do 15 sati Vladimirske Krute, Kamenički most, Leskovac, Mrkovsko polje, Dabezići, Mali Kaliman i Međureč.

U Andrijevici će, od osam sati i 30 minuta do 14 sati, bez struje biti Božiće, Konjuhe, Gračanica, Ulotina, Zoriće i Kruševo.

U Beranama, od osam do 14 sati i 30 minuta, bez struje ostaće Novo Naselje iznad Stadiona i Osnovne škole “Vuk Karađić”, kao i ulica 29 Novembar.

U Bijelom Polju, od devet do 15 sati, bez struje biće Kanje.

U Kolašinu će, od devet do 14 sati, bez struje ostati Moračko Trebaljevo i Velje Duboko.

U Mojkovcu, od deset do 13 sati, bez struje biće Crvena Lokva.

U Plavu, od osam do 14 sati i 30 minuta, bez struje će ostati Mašnica.

U Pljevljima će, od osam do 17 sati, bez struje biti Grevo, Mrzovići, Ilino Brdo i Rabitlje.

Od deset do 15 sati, bez struje ostaće Gradac, Višnjica, Meljak, Vrba, Kula Šljuke, Leovo Brdo, Pupovići, Puzići, Strahov Do, Glisnica, Crno Brdo, Rađevići, Zorlovići, Potkovač, Kovač, Boljanići, Đakovići, Pliješ i Milakovci.

U istom terminu, bez struje će biti Jezero, Prisoje, Babino Brdo, Kula Jakupov Grob, Rajišići, Šula, Zabrnjica, Nange, Pračica, Smrčevo, Borišići, Kovačevići, Sirčići, Petine, Čestin, Srečanje, Vitine, Dužice, Stražice, Brda, Čardak i Plansko.

U Rožajama, od devet do 14 sati, bez struje će ostati Besnik i Crnča.

Na Žabljaku, od devet do 15 sati, bez struje biće Bare Žugića.

U Šavniku će, od osam do 16 sati, bez struje ostati Timar, Dobra Sela, Mljetičak i Slatina.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)