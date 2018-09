Isključenja struje u više opština

Djelovi više opština biće danas nekoliko sati bez struje zbog ugradnje brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.

Objekti u kojima budu ugrađivana brojila bez struje će biti od osam do 18 sati.

Nova brojila u Baru dobiće Bjelila, Haj Nehaj, naselje Pod zgradom, ulica Nikole Tesle, Suvi Potok, Kovači, Zankovići, Đuričine Vode, Bulevar Revolucije, Mirošica i Mirište.

U Herceg Novom, nova brojila će dobiti Kumbor, Zmijice, kampovi Bosna i Sarajevo i područje ispod Olimpije.

U Podgorici, zbog radova na mreži, od deset do 17 sati, bez struje će biti Mojanovići, Balijače, Goričani, Golubovci, Dom zdravlja „Golubovci“, Trešnjica, Gostilj, Mataguži, Gošići, Željeznička stanica „Golubovci“, Staklenici, Odžino Polje, Mataguži, Rog Livade, Šijaci, Balabani, Studenac, Bijelo Polje, Bistrice, Ponari, Vukovci, Berislavci, Plavnica, Željeznička stanica „Zeta“, Regionalni vodovod, radio predajnik i manastir „Sveti Nikola“.

Od osam do 13 sati, isključenja struje u trajanju od 30 minuta, biće u dijelu Gornje Gorice uz Nikšićku magistralu i dijelu Tološa u okolini Top arta.

U Herceg Novom, od devet do 12 sati i 30 minuta, bez struje će ostati Rose.

U Baru, od devet do 14 sati, bez struje biće područje od ul.116 do ul. 124.

U Ulcinju, od osam do 13 sati, bez struje ostaće Reč.

U Andrijevici, od deset do 12 sati, bez struje će biti Peovac, Oblo Brdo, Kralje, Sjenožeta, Gradišnica, Rudo Brdo i Gnjili Potok.

U Gusinju, od osam sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta, bez struje će ostati Dosuđe.

U Rožajama, od devet sati do 14 sati i 30 minuta, bez struje biće Radetina.

U Pljevljima, od osam do 17 sati, bez struje ostaće Kosanica, Krupice, Pandurica, Kotlajići, Čavanj, Pušonjski Do, Đurđevića Tara, Lever Tara, Bitine, Glibaći, Ograđenica, Slatina, Morajice, Meki Do, Paćevina, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Zajdni Do, Jelov Panj, Vaškovo, Premćani, Zaglavak, Jovići, Palež, Gusino Brdo, repetitor „Mrčajevac“, Bare, Visibabe i Mijakovići.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)