Isključenja struje u više opština

Djelovi više opština biće sjutra nekoliko sati bez struje zbog ugradnje brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.

Objekti u kojima budu ugrađivana brojila bez struje će biti od osam do 18 sati.

Nova brojila u Baru dobiće Haj Nehaj, Bjelila, Partizanski put, ulica Nikole Tesle, Kovači, Zankovići, Suvi potok, Kod Kurtovića, Pod zgradom, Mirošica II, Mirišta, Đuričine vode, Bulevar Revolucije, B. Čalovića, Njegoševa, Kod Sv. Nikole i Orovo.

U Herceg Novom nova brojila će dobiti Sima Matavulja, X Hercegovačke i Trg Maršala Tita.

U Podgorici će, zbog radova na mreži, od osam do 13 sati i 30 minuta, bez struje ostati dio Donje Gorice, a od osam do 15 sati kvart između ulica Hercegovačke, Balšića, Miljana Vukova i Marka Miljanova.

Na Cetinju, od devet do 13 sati, bez struje biće Paprati, Gornič, Bjeloši, Duge Njive, Presjeka, Ivanova Korita, Bostur, Dolovi i Lovćen.

Od devet do 15 sati, bez struje ostaće Žabljak Crnojevića, Dodoši, Kraće do, Šinđon, Meterizi, Kokošice, Dobrska župa, Đalci, Češljari, Gospoštine, Pipac, Cerov Pod, Jankovića krš, Rvaši, Drušići, Prevlaka, Karuč i Bobija.

U Danilovgradu će, od osam do 14 sati i 30 minuta, bez struje biti Malenza i Bandići.

U Nikšiću, od devet do 13 sati, bez struje ostaće dio potrošača iz Dragove Luke, Hajdučka i Durmitorska ulica.

Od deset do 12 sati, bez struje će biti Balosave, Tupan, Klenak, Štrpca, Dolovi, Dubravča Do, Marina Glavica, Velimlje, Prigradina, Montex, Bijelovići Pilana, Podljut, Renovac, Macavare, Miljanići, Čista Vlaka, Prijeka Ljut, Dubočke, Cerovačka Glavica, Krtine, Garevac, Crni Kuk, Zanuglina, Somina, Sušara i Miljanić Vilusi.

Od deset do 13 sati, bez struje ostaće Banjani, Vilusi i Grahovo, a od 12 do 14 sati Vilusi, Broćanac, Usputnica, Petrovići, Montex, Vodovod, Crkvice, Seline, Mrkajići, Počekovići, Vidne, Kljakovica, Koravlica, Jabukovac, Granični prelaz, Podvrš, Vraćenovići, Pilatovci, Obljaj, Vučji Do, Rvana Gora, Bratogošt, Bjelice, Vrbice, Crkvice i Ubla.

U Tuzima će, od devet do 14 sati, bez struje ostati Akšabanovići, Vulevići, Šipčanik, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići.

U Baru, od devet do 15 sati, bez struje biće potrošači ispod Bolnice koji se napajaju sa STS 10/04 kV „Čeluga 2“ i potrošači Gornjeg Pobrđa - izvod prema Radonjiću.

U Ulcinju, od osam do 15 sati, bez struje će biti Gornja i Donja Klezna.

U Kotoru će, od devet do 12 sati, bez struje ostati Gornji Škaljari.

U Herceg Novom, od osam do devet sati i 30 minuta, bez struje biće Mojdež, a od osam do 13 sati i 30 minuta Sutorina.

Od osam do 14 sati i 30 minuta, bez struje će ostati Trebasin i Sušćepan.

U Andrijevici, od devet do 14 sati i 30 minuta, bez struje biće Gornje Luge, Gračanica, Ulotina, Kruševo i Zoriće.

U Beranama, od osam sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta, bez struje će ostati Suvovara.

U Bijelom Polju će, od devet do 15 sati, bez struje biti Sušica, Kisela Voda, Njegnjevo, Oluja, Gubavac, Sutivan, Kanje, Kukulje, Sela, Konatari, Bistrica, Mojstir i Požeginja.

U Gusinju, od devet do 14 sati i 30 minuta, bez struje će biti dio Gusinja, Kačanik, Dolja, Grebaje i Grnčar (Bucelj i Vetrenik).

U Kolašinu će, od devet do 14 sati, bez struje ostati Rečine, Dulovine, Mateševo, Jabuka, Drndari, Vukićevića Lug, Vranještica, Đuđevina, Raičevine i Prekobrđe.

U Mojkovcu, od devet do 12 sati, bez struje biće Štitarica.

U Pljevljima, od osam do 15 sati, bez struje će ostati Šula, Zabrđe, Zenica i Šumani.

U Rožajama, od devet do 11 sati, bez struje će biti Carine, a od 12 do 16 sati Gornji Ibar, Panel, Grad, Hotel, Bolnica, Ibarac, Suvo Polje i Balvanište.

Od 16 do 18 sati, bez struje ostaće Stara Varoš, Kalače, Dacići, Agovići i mjerna ćelija deset kV, a od 13 do 14 sati i 30 minuta, dio Rožaja, 13 Juli, Sofiko, Školski centar, 30. septembar, Mustafa Pećanin i Elkos.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

