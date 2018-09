Isključenja struje u više opština

Djelovi više opština biće danas nekoliko sati bez struje zbog ugradnje brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.



Objekti u kojima budu ugrađivana brojila bez struje će biti od osam do 18 sati.



Nova brojila u Baru dobiće Haj Nehaj, Bjelila, Partizanski put, ulica Nikole Tesle, Kovači, Zankovići, Suvi potok, Kod Kurtovića, Pod zgradom, Mirošica II.



Nova brojila će dobiti i Mirišta, Đuričine vode, Bulevar Revolucije, B. Čalovića, Njegoševa, Mirošica II, Kod Sv. Nikole i Orovo.



U Kotoru će nova brojila dobiti Prčanj, Markov rt, Jerovica, Škaljari, Stoliv i Dobrota.



Zbog radova na mreži, u Podgorici će od osam do 11 sati, bez struje na kratko biti Konik, Vrela, Stari Aerodrom i u dio Drača.



Kako je saopšteno, bez struje će na kratko biti i Ibričevina, dio Maslina, Zlatice, Murtovine, Zagoriča, Gorice C i dio grada oko Osnovne škole Savo Pejanović.



Od osam do 13 sati i 30 minuta, bez struje će biti dio Donje Gorice.



Od osam do 15 sati, bez struje će ostati zgrade Pejtona u ulici Oktobarske revolucije, Cosmetics marketa i dvije zgrade iza nje u ulici Kralja Nikole, kao i potrošači na trgu Vojvode Bećir-bega Osmanagića.



Na Cetinju, od devet do 14 sati, bez struje će ostati Gruda.



U Nikšiću će, od devet do 12 sati, bet struje biti NN mreža Jablan.



Od devet do 13 sati, bez struje ostaće dio potrošača iz Dragove Luke, Hajdučka ulica i Durmitorska ulica.



Od devet do 15 sati, bez struje će biti dio Dragove Luke i Šišovik, a od deset do 15 sati dio potrošača sa Goranska.



U Baru, od devet do 15 sati, bez struje biće Gornje Pobrđe (izvod prema Radonjiću) i ispod Bolnice (sa STS 10/04kV „Čeluga 2“).



U Ulcinju će, od osam do 11 sati, bez struje ostati Zenelovići, a od 11 do 14 sati Vladimir, odnosno dio centra.



U Kotoru će, od deset do 14 sati, bez struje biti dio Kavča, a u Andrijevici, od devet do 14 sati i 30 minuta Talanovac.



U Bijelom Polju će, od deset do 15 sati, bez struje ostati Lijeska, Potoci, Žurena, Laholo, Kaševari, Femića Krš, Prijelozi, Zagrad i Dubovo.



U Kolašinu, od devet do 14 sati i 30 minuta, bez struje biće Drijenak, a od osam do 14 sati Jasenova.



U Mojkovcu će, od devet do 13 sati, bez struje ostati Štitarica.



U Pljevljima, od osam do 13 sati, bez struje će ostati Stajišta, Adrovići,Bjelibor,Zaglavice, Crni Vrh,Rudnica, Glisnica, Rađevići, Boljanići, Potkovač , Kovač i Poblaće.



U Plavu će, od osam do 14 sati i 30 minuta, bez struje biti dio Meteh, a u Rožajama, od devet do 14 sati i 30 minuta, Dedeići, odnosno izlaz prema Mujevićima i Seošnica, izlaz prema Dautu Nurkoviću.



U Šavniku. od deset do 16 sati, bez struje će ostati Sirovac.



Na Žabljaku će, od devet do 19 sati, bez struje ostati naselja Pećica Ograde i Ivan Do, hotel Jezera kao i pumpno postrojenje na Crnom Jezeru.



Od 13 do 17 sati bez struje biće Njegovuđa, Aluga, Suvodo, Rudinovača, Zminica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, Smoljan, Pilana, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Stolac, Gradina, Brajkovača, Rudanca i Ivan Do.



U istom terminu, bez struje će ostati Hotel Durmitor, Hotel Jezera, BuljoV Pod, Tržni Centar, Stožina, Robna Kuća, Hotel Žabljak, Bolnica, Vojni Logor, Razvršje, Stanovi, Klaonica, Gorsko oko, Šik, Bosača, Pitomine, Nadgora, Tepca i Podgora.



Bez struje će biti i Majčina Glavica, Uskoci, Kočado, Kovačka Dolina, Tmajevci, Tepačko Polje, Borje, Ninkovići, Šumanovac, Lukšić, Meždo, Vjeterna Brda, Razvršje, Leković, Milović, Usijek, Kovačević, Motički Gaj, Stijepović, Virak, Smrčevo Brdo, Pošćenski Kraj, Pašina Voda i Vukodo.

