Isključenja struje u više opština

Djelovi više opština biće nekoliko sati bez struje zbog ugradnje brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.

Objekti u kojima budu ugrađivana brojila bez struje će biti od osam do 18 sati.

Nova brojila u Baru dobiće Njegoševa, Mirošica II, kod Svetog Nikole i Orovo.

U Kotoru će nova brojila dobiti Škaljari, Lamela, Prčanj, odnosno Andrići.

U Podgorici će na kratko, zbog radova na mreži, od devet do 11 sati, bez struje biti Zabjelo, dio oko Autobuske stanice, oko Gintaša, Pobrežje, Zelenika, Pekara „Inpek“, dio Dahne, Stara Varoš, nekadašnja Medicinska škola, dio grada oko Ljubovića i Ćemovsko polje.

Od osam do 13 sati, tridesetominutna isključenja struje biće u dijelu Gornje Gorice.

Od devet do 15 sati, bez struuje će ostati Gornji Crnci, Ćelija Piperska, Kopilje, Seoce, Radovče, Gostilje, Dobri Do, Ruišta i Vukotica.

U Kotoru će, od osam sati i 30 minuta do devet sati i 30 minuta, bez struje biti Prčanj, odnosno dio područja u okolini Palate "Tre sorele".

Od 12 do 15 sati, bez struje na kratko biće Sveta Vrača, Autokamp i Daošine.

Od devet do 11 sati, bez struje će ostati Prčanj, odnosno dio područja u okolini Vile "Karmen", Grbalj, Radanovići, Pobrđe, Ukropci, Popova ulica, Šišići i Paprati, a od deset do 12 sati Morinj, naselje Svrčak.

U Baru, od deset do 14 sati, bez struje će biti Gornje Pobrđe, izvod prema Radonjiću.

U Ulcinju, od osam do 14 sati i 45 minuta, bez struje će ostati Štoj, dio naselja kod Bregvije, od deset do 15 sati Krute, Kamenički most, Leskovac, Mrkojevićko Polje, Dabezići, Mali Kaliman i Međureč.

Od devet do 11 sati, bez struje biće Ambula, Štodra i Lisna Bori.

U Beranama će, od osam sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta, bez struje biti sela Crljevine i Krlje, u Petnjici Poroče, a u Plavu Rudo Polje.

U Rožajama, od devet do 14 sati i 30 minuta, bez struje će ostati dio sela Seošnica.

U Pljevljima, od osam do 17 sati, bez struje ostaće Zabrđe, Zenica, Šumani, Vrbica, Kruševo, Kakmuže , Drgaši, Lađana, Glisnica, Rađevići, Boljanići, Potkovač, Kovač, Poblaće, Strahov Do, Bjeloševina, Puzići i Varine.

U Šavniku će, od deset do 16 sati, bez struje biti Bijela, Miloševići i Kruševice.

Na Žabljaku, od devet do 13 sati, bez struje će biti gradsko područje Žabljaka, a u Bijelom Polju, od devet do 15 sati Kanje i Grančarevo.

U Kolašinu će, od osam sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta, bez struje ostati Plana, Blatina, Lipovo i Migalovica.

Od devet do 14 sati, bez struje biće Osreci, Mijoska, Morača, Dragovića Polje, Redice, Ljevišta i Bojići, a u Mojkovcu, od devet do 12 sati Slatina.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)