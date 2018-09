Isključenja struje u više opština

Djelovi više opština biće sjutra nekoliko sati bez struje zbog ugradnje brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.

Objekti u kojima budu ugrađivana brojila bez struje će biti od osam do 18 sati.

Nova brojila u Baru dobiće Njegoševa, Mirošica II, kod Svetog Nikole i Orovo.

U Kotoru će nova brojila dobiti Markov vrt, Stoliv i Tri Sorele.

U Podgorici, zbog radova na mreži, od osam sati i 30 minuta do deset sati i 30 minuta, bez struje će ostati dio Golubovaca i Balabana, Odžino polje, Gošići i Mataguži, a od osam do 13 sati, kratkotrajna isključenja u dijelu Donje Gorice i Farmaciju.

Na Cetinju će, od osam do devet sati i 30 minuta, bez struje biti Gruda, a od devet do 15 sati Žabljak Crnojevića, Dodoši, Kraće Do, Šinđon, Meterizi, Kokošice, Dobrska Župa, Đalci, Češljari, Gospoštine, Pipac, Cerov Pod, Jankovića Krš, Rvaši, Drušići, Prevlaka, Karuč i Bobija.

U Nikšiću, od devet do devet sati i 15 minuta, bez struje ostaće ulica Jovana Cvijića, CKB-banka i Planinarski Dom.

Od deset do 11 sati, bez struje biće Banjani, Vilusi i Grahovo, a od deset do 14 sati Podljut.

U Kotoru, od devet do deset sati, bez struje će biti dio Stoliva (Mržep).

U Tivtu će, od osam sati i 30 minuta do devet sati i 30 minuta, bez struje ostaće centralni dio Seljanova i područje uz Magistralu.

U Baru, od devet do 15 sati, bez struje će biti Dubrava (ulica118).

U Ulcinju će, od osam do 14 sati i 45 minuta, bez struje će ostati Štoj (dio naselja kod Bregvije), a od devet do 14 sati vladimirske Krute (dio naselja kod kružnog toka).

U Plužinama, od deset do 11 sati, bez struje će ostati Gornja Brezna.

U Andrijevici, od osam sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta, bez struje biće Kralje.

U Petnjici će, od osam sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta, bez struje biti Kalica i dio sela Radmanci.

U Gusinju, od osam do 14 sati i 30 minuta, bez struje će ostati Dosuđe.

U Rožajama, od devet do 14 sati i 30 minuta, bez struje će biti dio sela Seošnica, a od deset do 18 sati Bać, Jablanica, Malindubrava, Preipeč, Crnča, Dračenovac i Vuća.

U Pljevljima će, od osam do 15 sati, bez struje ostati Glisnica, Rađevići, Boljanići, Potkovač , Kovač, Poblaće, Strahov Do, Bjeloševina, Puzići, Kruševo i Velike Krće.

U Šavniku će, od 13 do 17 sati, bez struje biti gradsko i seosko područje Šavnika.

Na Žabljaku, od 13 do 17 sati , bez struje će ostati gradsko i seosko područje Žabljaka.

U Bijelom Polju će, od devet do 15 sati, bez struje biti Grančarevo.

U Kolašinu, od osam do 15 sati, bez struje ostaće Drpe i Uljari, a od devet do 14 sati Osreci, Mijoska, Morača, Dragovića Polje, Redice, Ljevišta i Bojići.

U Mojkovcu, od devet do 12 sati, bez struje biće Siga.

