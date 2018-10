Isključenja struje u više opština

Djelovi više opština biće danas nekoliko sati bez struje zbog ugradnje brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.



Objekti u kojima budu ugrađivana brojila bez struje će biti od osam do 18 sati.



Nova brojila u Baru dobiće Njegoševa, Mirošica II, Orovo i Bulevar Revolucije br. 1, a u Kotoru Prčanj Jerovica, Škaljari, Tri sorele i Tabačina.



U Podgorici će, zbog radova na mreži, od osam do 14 sati i 30 minuta, bez struje biti dio Donje Gorice, a od osam sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta željeznička stanica “Bioči”, Potkrš, Klopot, Pelev Brijeg, Lutovo, željeznička stanica “Lutovo”, Boljesestra, Seoštica i Orah.



Na Cetinju, od devet do 14 sati, bez struje će ostati naselje Humci, a od devet do 15 sati Žabljak Crnojevića, Dodoši, Kraće do, Šinđon, Meterizi, Kokošice, Dobrska župa, Đalci, Češljari, Gospoštine, Pipac, Cerov Pod, Jankovića krš, Rvaši, Drušići, Prevlaka, Karuč i Bobija.



U Nikšiću, od devet do 13 sati, bez struje će biti niskonaponske mreže Jasen i Morakovo, a od devet do 14 sati Podljut.



Od deset do 12 sati, bez struje ostaće niskonaponska mreža Rastovac, a od 12 do 14 sati Zavraca.



U Kotoru, od devet do 12 sati, bez struje će biti Autokamp.



U Tivtu će, od osam sati i 30 minuta do deset sati, bez struje biti Cacovo.



U Ulcinju, od osam do 14 sati, bez struje će ostati Vladimirske Krute, a od osam do 14 sati i 45 minuta Štoj, dio naselja kod Bregvije.



U Bijelom Polju će, od devet do 15 sati, bez struje biti Boljanina, Ravna Rijeka, Slijepač Most, Javučino, Okladi i Pali.



U Mojkovcu će, od devet do 13 sati, bez struje ostati Štitarica.



U Kolašinu će, od osam do 15 sati, bez struje biti Drijenak, Jasenova, Ocka Gora, Liješnje, Mrtvo Duboko, Trnanje i Andrijevo.



U Andrijevici će, od devet do 14 sati i 30 minuta, bez struje biti potrošači koji se napajaju sa stubne trafostanice (STS) 10/0.4 kV „Trešnjevo 1“.



U Beranama, od osam sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta, bez struje ostaće sela Kurikuće, Glavaca i Vuča, a od devet do 12 sati STS „Poda“.



U Pljevljima, od osam do 16 sati, bez struje biće Zabrđe, Zenica, Šumani i Gotovuša.



U Rožajama će, od devet do 14 sati i 30 minuta, bez struje ostati potrošači koji se napajaju sa STS 10/0.4 kV „Trešnjevo“, a od 12 do 12 sati i 30 minuta sela Kalače, Bogaje, Bralići, Đuranovića Luke, Dedići, Seošnica, Bačevac i Sređani.



U Petnjici će, od devet do 14 sati i 30 minuta, bez struje biti potrošači koji se napajaju sa STS 10/0.4 kV „Komarača“ i „Trpezi 1“, a od osam i 30 do 14 sati i 30 minuta Fabrika košulja 'La Vista',sela Lazi,Gornja Vrbica,Donja Vrbica,Trpezi i Kalica.



Od osam do 18 sati, bez struje ostaće Rudnik Borovica, Maoče, Kordovina, Lijeska, Bratosavina, Rasno, Dubočica, Zekavice, Vilići, Alići, Odžak, Laz, Potpeć, Boščinovići, Katun, Uremovići, Srnobori, Gornje Selo, Njivice, Mijakovići, Kosanica, Vodno, Gradina, Borovo, Bujaci, Varine i Zajdni Do.



U istom terminu, bez struje će biti Repetor Mrčajevac, Paćevina, Krupice, Kotlajići, Pandurica, Gusino Brdo, Bare Visibabe, Bandijer, Vaškovo, Čavanj, Premćani, Selac, Pušonjski Do, Đurđevića Tara, Lever Tara, Bitine, Zaglavak, Palež, Glibaći, Meki Do, Zasada, Jovići, Morajice, Jelov Panj, Ograđenica, Kalušići i Slatina.



Na Žabljaku će, od deset do 15 sati, bez struje ostati gradsko područje, Aluge i Njegovuđa.



U Šavniku će, od 13 17 sati, bez struje biti gradsko i seosko područje i Boan.



U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)