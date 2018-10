Isključenja struje u više opština

Djelovi više opština biće nekoliko sati bez struje zbog ugradnje brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.

Objekti u kojima budu ugrađivana brojila struju neće imati od osam do 18 sati.

U Kotoru će nova brojila dobiti Prčanj.

U Baru, nova brojila dobiće Zagradje 46, 67, 68, 69, 79, 81, 82, 87, 88, 89, 91, 97, 98, 101, 103b, 104, 106a, 110, 113, 112b, 114b, 115, 116b, 117, 121, 123, 124, 127a, 128, 130a, 139, 140, 141, 145, 146, 148, 150, 203a, Bulevar Revolucije 1 i Bjeliši 82, 201.

U Podgorici će, od osam sati i 30 minuta do devet sati, bez struje biti Bioči, željeznička stanica “Bioči”, Potkrš, Klopot, Pelev Brijeg, Lutovo, željeznička stanica “Lutovo”, Boljesestra, Seoštica.

U istom terminu bez struje ostaće Orah, Petrovići, Mrke, Blizna, Crkvice, Grudice, Crpna Bioči, Ras, Podsić, Milunovići, Šujaci, Kupine, Rijeka Piperska, Duga, Potoci, Jelin Dub i Bratonožići.

Od devet do 12 sati, bez struje biće dio Bijelog Polja, Berislavci, Radio predajnik, Plavnica i motel Plavnica, a od devet do 13 sati Paprati, Gornič, Bjeloši, Duge Njive, Presjeka, Ivanova Korita, Bostur, Dolovi i Lovćen.

Bez struje će, od devet do 15 sati, ostati ulica 18. jula, zgrada Alpe caffea na Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog.

U Kotoru će, od devet do 12 sati, bez tsruje biti Markov Rt i Stoliv,a od devet do 13 sati Perast, Dražin Vrt i Buljevina.

U Tivtu, od osam sati i 30 minuta do 12 sati i 30 minuta, bez struje ostaće potrošači iznad TS „Rahovići“.

Na Cetinju će, od devet do 16 sati, bez struje ostati Donji Kraj, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do, Ržani Do, Grab, Zaljut, Bata, Jasen, Musta Rupa, Izvori, Tisovac i Kobilji Do.

U Danilovgradu, od osam sati do 14 sati i 30 minuta, bez struje biće Đeđezi, Malenza i Bandići.

U Tuzima, od devet do 12 sati, bez struje ostaće Ramza Ćaf, Drume, Božaj, Vitoja, Kremza, Skorać, Karaula Jagoda, Helnica, Nobom, Spinja, Arza, Brlaj i Traboin.

U Nikšiću će, od devet do deset sati, bez struje biti Morakovo i Vodovod Morakovo, a od devet do 13 sati Zavraca.

Od deset do 12 sati, bez struje ostaće Gradnja Inženjering, Žirovnica, Ploča Dragovoljska, Laz, Risji Do, Rudnici Boksita Bunići, Dragovoljići , Rubeža, Kunovo, Lukovo ,Granice, Seoca, Bukovik, Ivanje, Vučje, Prekića Polje ,Gvozd, Smoljevina, Gora Ćeranića i "Gradačka Poljana".

Od deset do 13 sati, bez struje će biti Jasen, a od 11 do 12 sati Vasiljevići.

U Budvi, od osam do deset sati, bez struje će biti dio naselja CDS, a od deset do 12 sati dio naselja Podostrog i Mendule.

U Baru će, od osam do 15 sati, bez struje ostati Zupci, Tuđemili, Manastir Ribnjak i potrošači prema Sutormanu, a od devet do 14 sati potrošači u Dubravi iznad magistrale prema Ulcinju.

U Ulcinju, od osam do 14 sati, bez struje biće Draginje, a od osam do 12 sati Đerane, dio naselja prema Suljićima i apartmana „Paša“ i dio naselja Đerane 2.

U Herceg Novom će, od osam do 15 sati, kratkotrajna isključenja struje biti u naselju Gomila, Ratiševini, Mojdežu, centru Igala i oko zgrade Solemar i hotela Igalo.

U Andrijevici, od osam sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta, bez struje ostaće dio sela Bojovići, dio sela Trešnjevo i Zabrdje, a u Bijelom Polju, od devet do 15 sati Lijeska, Barice i Pruška.

U Gusinju će, od osam sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta, bez struje biti Selo Vusanje, a u Mojkovcu, od devet do 12 sati Štitarica.

U Kolašinu, od devet do 14 sati, bez struje biće Moračko Trebaljevo,Jasenova, Ocka Gora, Cerovica, Liješnje, Mrtvo Duboko, Trmanje i Andrijevo.

U Pljevljima će, od osam do 16 sati, bez struje ostati Zenica, Potrlica, Romsko Naselje, repetitor Tvrdaš i Donje Jugovo.

U Rožajama, od osam do 16 sati, bez struje biće dio sela Seošnica, a od 14 sati do 14 sati i 45 minuta Hurije, Grahovo - rijeka, Gornja i Donja Lovnica, Bubovići, Klanac, Sastanci, Ćosovica, Zloglavlje, Grižice, Honsiće, Lučice i Bašča.

U Šavniku će, od šest sati i 30 minuta do 17 sati, bez struje biti Seoca, Strug i Malinsko, od 13 sati i 30 minuta do 15 sati Boan, a od 12 do 13 sati Šavnik.

Na Žabljaku, od deset do 18 sati, bez struje ostaće Brajkovača, Gradina, Palež, Rudanca, Pogrežđe, Ponor, Gomile, Planinica, Krš, Stolac i Studenca.

