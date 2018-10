Isključenja struje u više opština

Djelovi više opština biće danas nekoliko sati bez struje zbog ugradnje brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.

Objekti u kojima budu ugrađivana brojila struju neće imati od osam do 18 sati.

U Kotoru će nova brojila dobiti Škaljari, Radanovići, Sutvara, Nalježići, Grbalj i Stara Foštica.

U Baru će nova brojila dobiti Zagradje i Đuričine vode.

U Podgorici će, zbog radova na mreži, od osam do 13 sati i 30 minuta, bez struje biti zgrade na trgu Vektre, stara medicinska škola i naselje preko puta nje, nova medicinska škola i Galerija na Kruševcu.

Od osam sati i 30 minuta do 13 sati, bez struje biće dio Cvjetne ulice, a od osam sati i 30 minuta do 15 sati ulica 18 jula.

Od devet do 10 sati, bez struje će ostati Golubovci, željeznička stanica Golubovci, Mojanovići, Balabani, Odžino Polje, Gošići, Mataguži, Goričani, Beglaci, Balijače, Trešnjica, Vujačića mahala, Rog Livade, Šijaci i Gostilj.

Od devet do 12 sati, bez struje biće područje Bratonožića i Jelin Dub, a od devet do 15 sati željeznička stanica “Bioči”, Potkrš, Klopot, Pelev Brijeg, Lutovo, željeznička stanica “Lutovo”, Boljesestra, Seoštica i Orah.

U Nikšiću će, od devet do 15 sati, bez struje biti Donji Klenak, Orah i Broćonac.

Na Cetinju, od devet do 12 sati, bez struje biće Gruda, a od devet do 14 sati Dodoši.

U Tuzima će, od devet do 12 sati, bez struje ostati Ramza Ćaf, Drume, Božaj,Vitoja, Kremza, Skorać, Karaula Jagoda, Helnica, Nobom, Spinja, Arza, Brlaj i Traboin.

Od devet do 16 sati moguća su kratkotrajna, petominutna isključenja gradskog konzuma Tuzi.

U Baru će, od devet sati i 30 minuta do 13 sati, bez struje biti manastir Ribnjak i potrošači prema Sutormanu (Sušara).

U Ulcinju, od osam do 14 sati, bez struje ostaće Đerane, od osam do 14 sati i 45 minuta Vladimirske Krute, a u tom terminu povremeno će biti isključen dio naselja iznad džamije kod kružnog toka.

Od 11 do 14 sati i 45 minuta, bez struje biće dio naselja Nova Mahala iza vrtića „Solidarnost“.

U Herceg Novom će, od osam do 15 sati, kratkotrajna isključenja od 15 minuta biti u djelovima Topla 2 i 3, Stanišića Dubrava, Dom zdravlja, Crveni Krst i Srbina.

U Kotoru će, od devet do 11 sati, bez struje ostati Pelužica, Škaljari – oko Livnice, a od deset do 12 sati Orahovac.

U Beranama, od osam do 12 sati i 30 minuta, bez struje će biti dio sela Dapsiće, Tmušiće i planinski prevoj Lokve, a od osam do 14 sati i 30 minuta uže gradsko jezgro (potrošači koji se napajaju sa TS 10/0,4 kV „29 novembar“), dio sela Goražde i Babino.

U Bijelom Polju će, od devet do 15 sati, bez struje ostati Liješka, Stožer, Barice, a u Kolašinu, od devet do 15 sati Jezerine, Paljevine, Rijeka Mušovica, Gornja Morača, Dragovića Polje, Ljevišta.

U Mojkovcu, od devet do 12 sati, bez struje biće Podišće i Lepenac, a u Petnjici od osam sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta dio sela Radmanci, Laze, Vrbica, Trpezi i Kalica.

U Plavu će. od devet do 14 sati i 30 minuta, bez struje biti Rudo Polje, Šarkinovića Lakat i Brezojevice.

U Rožajama, od devet do 14 sati i 30 minuta, bez struje ostaće selo Honsiće, od 12 sati do 12 sati i 30 minuta industrijska zona na Zelenima i seosko područje, a od 12 do 15 sati ETR 1 i ETR 2 - periodično isključenje pojedinih 10kV izvoda.

