Isključenja struje u više opština

Djelovi više opština biće danas nekoliko sati bez struje zbog ugradnje brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.



Objekti u kojima budu ugrađivana brojila struju neće imati od osam do 18 sati.



U Baru će nova brojila dobiti Mirošica 1 i 2, Partizanski put, Gorelac bb i Teslina 6.



U Ulcinju će nova brojila dobiti Vladimir, a u Herceg Novom Baošići i Navarin polje.



U Podgorici će, zbog radova na mreži, od osam sati i 30 minuta do 11 sati, bez struje biti zgrade u ulicama Đoka Miraševića i Admirala Zmajevića, kao i objekti na uglu te ulice i ulice Josipa Broza Tita.



Od osam do 13 sati, tridesetominutna isključenja biće u djelovima Srpska, Cijevna, Ljajkovići, Mitrovići i dio Mahale, Termoelektro, dio oko Cijevne, Hladnjača „Krstović“, Balijače, Benziska pumpa „Cijevna“, Senić i Montenegro petrol, Servis „Vujačić“ i Hladnjača „Novaković“.



Od osam sati i 30 minuta do 15 sati, bez struje ostaće Sadine, Sjenokos i Elastik, dio Vojvođanske ulice , ul. Ivana Cankara, dio Lješkopoljske ulice i dio Berske ulice, a od osam sati i 30 minuta do 14 sati Medun.



U Danilovgradu će, od osam do 14 sati i 30 minuta, bez struje biti Daljam, Livade Bandića, Ližnica, Ćafa, Baloče, Oraovica i Laško Rele.



Na Cetinju će, od devet do 11 sati, bez struje ostati dio Bulevara Crnogorskih junaka, ulica Peka Pavlovića, dio Bajove i Njegoševe ulice;



Od devet do 15 sati, bez struje biće Dodoši, a od osam sati i 30 minuta do devet sati i 30 minuta sela Riječke nahije, Rijeka Crnojevića, Ljubotinj i Podgor.



U Nikšiću će, od devet do 15 sati, bez struje biti FK Sutjeska, dio ulice Nika Miljanića, Grudska Mahala, ulica Nikca od Rovina i IV Crnogorske.



Od deset do 14 sati, bez struje biće Zaljutnica, od devet do 12 sati Prigradina, a od 12 do 14 sati Cerovica.



U Plužinama će, od osam do 16 sati:, bez struje ostati Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovači, Orah, Lisna, Miloševići, Suvodo, Brljevo, Martinje (ribnjak), Stabna, Jasen, Stubica, Zukva, Krivodo, Podmramor i Ravno.



U Kotoru, od deset do 12 sati, nez struje ostaće dio Dobrote (Sv. Stasije iznad kružnog toka) i dio Orahovca, a pd 12 do 14 sati dio Stoliva.



U Baru će, od osam sati i 30 minuta do devet sati i 30 minuta, bez struje biti Sotonići, Brčeli, Bijele Poljane, Bukovik i vodovodna pumpna postrojenja „Podgor“;



Od deset do 14 sati, bez struje biće područje Dubrave iznad magistrale koji se napajaju sa trafo-stanice „Dubrava 2“.



U Budvi će, od devet do 12 sati, bez struje ostati dio naselja Rafailovici, a od devet do 13 sati naselje Brajići.



U Ulcinju, od osam do 14 sati, bez struje biće Kolomza, od devet do 13 sati Vladimirske Krute (dio naselja kod kružnog toka), a od

Osam sati i 30 minuta do 17 sati kompletno područje Vladimira sa okolnim selima.



U Petnjici, od osam sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta, bez struje biće Laze.



U Beranama, od osam do 17 sati, bez struje ostaće Beranselo, Dolac, Lužac, Buče, Vinicka, Rijeka Marsenića, Trepča, Navotina, Lukin Vir, Šekular, Crni Vrh, Praćevac, Bastahe, Lubnice, Vuča, Glavaca, Kurikuće i katun „Jelovica“.



U Rožajama, od devet do 14 sati i 30 minuta, bez struje ostaće naselje Ibarac, a od 14 sati i 30 minuta do 15 sati i 30 minuta područje Zeleni.



U Plavu će, od osam do 14 sati i 30 minuta, bez struje biti dio sela Komarača, a u Bijelom Polju, od devet do 15 sati Godijevo, Zaton, Ostrelj i Ramčina.



U Mojkovcu će, od deset do 13 sati, bez struje biti Podbišće, a u Kolašinu, od deset do 14 sati Žirci, a od devet do 14 sati i 30 minuta

Smolice.



U Pljevljima će od osam do 17 sati, bez struje biti Podrogatac, Ljuća, Pauče, Vrbica, Dragaši, Lađana, Kruševo, Borovica, dio sela Šumani i Kakmuže.

