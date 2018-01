Isključenja struje u više opština

Djelovi više opština biće danas nekoliko sati bez struje zbog ugradnje novih brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.

Objekti u kojima budu ugrađivana brojila bez struje će biti od osam do 18 sati.

Na području Podgorice nova brojila će dobiti Zeta (Balijače).

U Podgorici će, zbog radova na mreži, od devet sati i 30 minuta do 15 sati, bez struje biti Lijeva Rijeka, Brskut, Veruša, Opasanica i Mokra, a od devet do 14 sati, ulica Vojvode Vasa Bracanovića.

Na Cetinju, od sedam sati do 16 sati i 30 minuta, bez struju će ostati Žabljak Crnojevića, Dodoši, Kraće do, Šinđon, Meterizi, Kokošice, Dobrska župa, Đalci, Češljari, Gospoštine, Pipac, Cerov Pod, Jankovića krš, Rvaši, Drušići, Prevlaka, Karuč i Bobija.

Od devet do 13 sati, bez struje biće Donji Kraj, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do, Ržani Do, Grab, Zaljut, Bata, Jasen, Musta Rupa, Izvori, Tisovac i Kobilji Do.

U Baru će, od deset sati i 30 minuta do 11 sati, bez struje biti donji dio Zaljeva i Kamonolomi ZIB i Put Bar.

U Ulcinju, od osam sati do 14 sati i 30 minuta, bez struje će ostati Kodre, Kolomza, Pistula, Sutjel, Zoganje, Gač, Briska Gora, Darza, Sveti Đorđe, Ćurke i Sutjel.

U Kotoru, od devet do 13 sati, bez struje će ostati Gornji Škaljari (kod druge krivine), a od devet do 14 sati dio potrošača u naselju Lipcič.

Bez struje će, od devet do 15 sati, biti Grbalj, dio potrošača Čikić, Livadice, Kobra i Briv, a od deset do 13 sati Peani, dio potrošača prema magistrali iznad kafane Tiha noć.

U Herceg Novom, od ostam sati i 30 minuta do devet sati i 30 minuta, bez struje ostaće Zelenika, dio potrošača prema mostu.

Bez struje će, od osam sati i 30 minuta do 13 sati, biti Bijela, dio potrošača Bijele školjke.

U Andrijevici će, od devet sati do 14 sati i 30 minuta, bez struje ostati Bojovići, Đulići i kratko DV Konjuhe, Trepča i kratko DV Dolac.

U Rožajama će, od devet sati do 14 sati i 30 minuta, bez struje biti Grahovo i Seošnica, a od 11 do 13 sati Skarepača i kratko DV Kalače

U Plavu, od devet sati do 14 sati i 30 minuta, bez struje će ostati Brezojevica.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

