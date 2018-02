Isključenja struje u više opština

Djelovi više opština biće danas nekoliko sati bez struje zbog ugradnje novih brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.

Objekti u kojima budu ugrađivana brojila bez struje će biti od osam do 18 sati.

Na području Podgorice, nova brojila će dobiti Zeta odnosno Balijače.

Nova brojila će, na području Herceg Novog, dobiti Baošići.

Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom u Podgorici, od osam do 14 sati i 30 minuta, biti Dom zdravlja na Koniku i okolno područje, od devet do 12 sati dio Dahne, Dajbabe i Botun, a od devet do 12 sati ulica “Vojvode Mirka Petrovića”, kao i djelovi ulica “Braće Ribara”, “Georga Dimitrova” i “Aleksandra Puškina”.

Na Cetinju će od devet sati do 15 sati, bez struje biti Donji Kraj, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do, Ržani Do, Grab, Zaljut, Bata, Jasen, Musta Rupa, Izvori, Tisovac i Kobilji Do.

Od sedam sati do 16 sati i 30 minuta bez struje će biti Žabljak Crnojevića, Dodoši, Kraće Do, Šinđon, Meterizi, Kokošice, Dobrska Župa, Đalci, Češljari, Gospoštine, Pipac, Cerov Pod, Jankovića Krš, Rvaši, Drušići, Prevlaka, Karuč i Bobija.

Bez električne energije će od deset do 15 sati biti Belvederska, Islandska, Vučedolska i Petrogradska ulica.

U Kotoru će od deset do 13 sati bez struje biti dio Starog grada, iza katedrale Sv. Tripuna i dio Stoliva u okolini kuće Penovića.

Na Žabljaku će bez struje biti Ivan Do od devet do 14 sati, a u Pljevljima Vijenac, Ranč Mijailovica, Dolinice i Drvarska ulica od osam do 15 sati.

U Ulcinju će bez električne energije od osam do 14 sati biti dio Pinješa kod groblja, područje kod hotela Mediteran, Holegra i kampovi Jadrana.

U Rožajama struje neće biti, od devet do 14 sati i 30 minuta, u Ređovićima, od 12 sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta u Gornjem Biševu, od devet sati i 30 minuta do 12 sati i 30 minuta u Seošnici, dok Grahovo neće imati struje od 13 do 14 sati i 30 minuta.

U Andrijevici, od devet do 14 sati i 30 minuta, bez električne energije će biti dio ulice Branka Deletića, od Pošte do pilane Bojkomerc, Gračanica, Peovac, Prisoja, Peovac, Oblo Brdo, Kralje, Gnjili Potok, Trešnjevik, Štavna i Sjenožeta.

