Isključenja struje u više opština

Djelovi više opština biće danas nekoliko sati bez struje zbog radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.

Objekti u kojima se obavlja ugradnja biće bez napajanja električnom energijom od osam do 18 sati.

Nova brojila biće ugrađivana u Podgorici, Zeti i Herceg Novom, odnosno Baošićima.

Zbog radova na mreži, u Podgorici će od osam do 18 sati bez struje biti Dušići, Kodra, Sukuruć, Lekovići, Vladne, Vranj i Dubrava, a od deset do 14 sati i 30 minuta Podkuk, Vučiji Studenac, Frijeska Glavica, Crvena Paprat i Rupice Komanske.

U Podgorici od osam do 11 sati struju neće imati Orašje, Velje Polje, Ćurilac, Grlić, Sladojevo Kopito, Glavica, Voštar, Zagreda, vodoizvorište Oraška Jama i privatna preduzeća Montenomaks, Stefani 91, Vuković, Okov, Kasarna, Garmin, Ramini, Jovović i Đurović.

U Danilovgradu će od deset do 14 sati i 30 minuta bez struje biti Jabuke.

Na Cetinju će od deset do 14 sati bez struje biti Njeguši i Žanjev Do, a od devet do deset i od 16 sati do 16 sati i 30 minuta Rijeka Crnojevića, sela Riječke nahije, Ljubotinj i Podgor.

Od deset sati i 30 minuta do 15 sati bez struje će biti i Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo, Ulići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići.

Od sedam do 16 sati i 30 minuta struju neće imati Žabljak Crnojevića, Dodoši, Kraće do, Šinđon, Meterizi, Kokošice, Dobrska župa, Đalci, Češljari, Gospoštine, Pipac, Cerov Pod, Jankovića krš, Rvaši, Drušići, Prevlaka, Karuč i Bobija, a od devet sati i 30 minuta do 14 sati bez struje će biti Dujeva.

U Nikšiću će, od devet do 12 sati, bez struje biti Njegoševa ulica.

U Budvi, od devet do 16 sati i 30 minuta, struju neće imati Buljarica, Golubovići, Prijevorac, Medigovići i Novoselje.

U Baru će, od deset do 14 sati, bez struje biti Osnovna Škola Jugoslavija i Vrtić u Makedonskom naselju, a od devet do 16 sati i 30 minuta, Bijele Poljane, Sotonići, Bukovik i Brčeli.

Od devet do 15 sati, povremeno će bez struje biti dio potrošača sa Gvozden brijega i Ronkule.

U Ulcinju, od devet do 15 sati, bez struje će biti područje Vladimira sa okolnim selima, a od osam do 11 sati i 30 minuta, Kruče (izlaz prema džamiji).

Od osam do 14 sati, bez struje će biti Selita.

U Kotoru, od devet do 13 sati, struju neće imati dio Grblja i selo Zvečava, a od deset do 13 sati dio potrošača iza katedrale Sv. Tripuna.

Od deset do 14 sati, struju neće imati Rumsko odmaralište.

U Herceg Novom, od devet sati i 30 minuta do 14 sati, bez struje će biti Zelenika.

U Bijelom Polju, od devet do 15 sati, struju neće imati Potoci i Gimnazija.

U Mojkovcu, od deset do 14 sati, bez struje će biti potrošači Gostilovine.

U Kolašinu, od devet do 15 sati, struju neće imati Svrke i Šljivovica.

U Pljevljima, od deset do 12 sati, bez struju će biti Guke, a od osam do 15 sati Mijalovica, Dolinice, Vijenac i Ranč.

U Andrijevici, od devet do 14 sati i 30 minuta, bez struje će ostati potrošači Bojovića, Djulića, Trepča i Konjuhe.

U Rožajama, od devet do 14 sati i 30 minuta, bez struje će biti Bašča.

U Plavu, od osam do 14 sati, struju neće imati Brezojevice.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

