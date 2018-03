Isključenja struje u više opština

Djelovi više opština biće danas nekoliko sati bez struje zbog ugradnje novih brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.

Objekti u kojima budu ugrađivana brojila, bez struje će biti od osam do 18 sati.

U Podgorici će nova bojila dobiti TS Grbavci, Zetskih vladara, X crnogorske brigade, Skopska, Sarajevska, Tripe Kokolja, Carev Laz, Novosadska, Sarajevska, Milana Kuča, Dj. Orahovca, R. Boškovića, Tuzi bb, a u Kotoru Markov vrt i Stoliv.

U Podgorici, zbog radova na mreži, od osam do 16 sati, struju neće imati Klopot, područje Bratonožića i Jelin Dub.

U Cetinju, od deset do 12 sati, bez struje biće Rjieka Crnojevića, sela Riječke nahije i Ljubotinj.

U Budvi će, od devet do 14 sati, bez struje ostati dio naselja Dubovica.

U Herceg Novom će, od devet do 13 sati, bez struje biti Zelenika (oko Tehnoservisa), a od deset do 12 sati Ratiševine.

U Kotoru, od devet do 12 sati, bez struje biće Plagenti, a od deset do 12 sati Grbalj (selo Glavatičići.

Bez struje će od deset do 13 sati ostati Kostanjica (prema Verigama).

U Ulcinju će, od osam do 14 sati, bez struje biti dio Pinješa kod groblja, kod hotela Mediteran, Holegra i kampovi Jadrana, od osam do 14 sati i 30 minuta Krute Vladimirske (prema Paljevićima).

Bez struje će, od osam do 15 sati, povremeno ostajati Kruče, Krute, Salč, Valdanos, Bratica i Bijela Gora, a od osam do 18 sati Kolomza i selo Pistula.

U Pljevljima, od osam do 15 sati, bez struje biće ulica Tanasija Pejatovića, dio Omladinske ulice, selo Nange, Zabrnjica i Klađe, od devet do deset sati Ulica Kralja Petra L1, a od devet do 12 sati Deveta.

U Žabljaku će, od devet do 12 sati, bez stuje ostati Kovačka dolina.

U Bijelom Polju, od devet do 15 sati, bez struje ostaće Kanje.

U Mojkovcu će, od devet do 13 sati, bez struje biti Lepenac i Žari.

U Kolašinu, od devet do 15 sati, bez struje ostaće Mateševo, Vrujca i Ravni.

U Gusinju, od osam do 14 sati i 30 minuta, bez struje biće Gusinje (prema Dusuđu).

U Andrijevici će, od devet do 14 sati i 30 minuta, bez struje ostati gradsko područje Andrijevice.

U Rožajama će, od devet sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta, bez struje biti dio Kalača.

U Beranama, od devet do 14 sati i 30 minuta, bez struje ostaće Dragoslava.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)