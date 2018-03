Isključenja struje u više opština

Djelovi više opština biće danas nekoliko sati bez struje zbog radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.

Zbog planiranih radova bez napajanja električnom energijom u Podgorici će od osam do 16 sati biti Klopot, područje Bratonožića i Jelin Dub, a od osam do 17 sati željezničke stanice Bioči i Lutovo, Potkrš, Klopot, Pelev Brijeg, Lutovo, Boljesestra, Seoštica i Orah.

Na Cetinju će, od devet do 14 sati, bez struje biti Paprati, Gornič, Bjeloši, Duge Njive, Presjeka, Ivanova Korita, Bostur, Dolovi i Lovćen, a od devet do 15 sati Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo,Ulići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići.

Na Cetinju će bez struje od 11 sati do 12 sati i 30 minuta biti Donje Polje, Gruda, Podgranicom, dio Njegoševe, Bajove, Dečanske, Zmajeve i ulica Petra Lubarde, Vuka Mićunovića, Vojvode Batrića, Pete proleterske i Balšića Pazar, zatim Rezidencija Predsjednika države, Ministarstvo kulture, Štamparija, Policija, hotel Grand i Cetinjski manastir, kao i prigradska mjesta Crna greda, Obzovica, Vrela, Ugnji, Očinići, Gluhi Do i Prekornica.

U Nikšiću će od devet do 12 sati bez struje biti Štedim, a od 12 do 15 sati Kličevo, odnosno škola.

U Baru će od deset sati do 13 sati i 30 minuta, u intervalima od deset do 45 minuta, bez struje biti Stari Bar, Stari Grad, Belveder, Baukovo dio Čeluge, Bartula i Rap.

U Ulcinju će od osam sati do 14 sati bez struje biti dio Pinješa kod groblja, kod hotela Mediteran, Holegra i kampovi Jadrana, a od osam do 15 sati Kruče, Krute, Salč, Valdanos, Bratica i Bijela Gora.

U periodu od osam do 18 sati u Ulcinju će bez struje biti selo Pistula i Kolomza, a od devet do 14 sati Brajše, Gornji Rastiš, Donji Rastiš, Curanovići i naselje Kaliman.

U Kotoru će od devet do deset sati bez struje biti Grbalj, naselja Dub, Sutvara i Nalježići, a od deset do 13 sati Dobrota, oko školskog centra i Kostanjica, prema Verigama. Struje od deset do 11 sati neće imati Dobrota, dio potrošača Sv. Matije, a od 11 do 14 sati Grbalj, selo Glavatičići.

U Herceg Novom od devet do 13 sati bez struje će biti Zelenika, odnosno dio potrošača kod autoservisa, a od deset do 12 sati dio potrošača Ratiševine i oko benzinske pumpe u Bijeloj.

U Tivtu će od devet do 11 sati bez struje biti dio naselja Kava.

U Beranama od devet do 14 sati struje neće imati Zaostro, od devet sati do 14 sati i 30 minuta dio Novog naselja, a od deset do 13 sati Beranselo, Dolac, Lužac, Jugovine, Buče, Vinicka Navotina, Rijeka Marsenića, Trepča, Šekular, Veliđe, Crni Vrh, Praćevac, Bastasi, Lubnice, Vuča, Glavaca i Jelovica, izbegličko naselje, Talum, Zaostro, Crvljevine Lukavica, Štitari, Bubanje i Rujišta.

U Rožajama od deset sati do 12 sati i 30 minuta struju neće imati Banđovo brdo, a u Plavu od osam sati do 14 sati i 30 minuta područje Pepića.

U Petnjici od 11 do 12 sati struju neće imati Bor, a u Pljevljima od osam do 15 sati ulica Tanasija Pejatovića, dio Omladinske ulice, selo Nange, Zabrnjica, Klađe, Gotovuša, Baljenovac, Donja Rudnica i Morajice.

U Bijelom Polju od devet do 15 sati bez struje će biti Rakita i Nikoljac, a u Mojkovcu od devet do 13 sati Žari - Razboj. U Kolašinu od devet do 15 sati struju neće imati Smolice, Plana, Blatina, Migalovica, Bistrica i Lipovo.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)