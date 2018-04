Isključenja struje u više opština

Djelovi više crnogorskih opština biće danas nekoliko sati bez struje zbog ugradnje novih brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.

Objekti u kojima budu ugrađivana brojila bez struje će biti od osam do 18 sati.

U Danilovgradu će nova brojila dobiti Bogićevići i Orja luka.

U Podgorici će, zbog radova na mreži, od osam sati i 30 minuta do 12 sati i 30 min uta bez struje biti Vinopodrum i naselje oko njega, a od osam sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta Belvederska ulica, odnosno dio Malog brda, iznad škole i vrtića.

Struju od devet do 11 sati neće imati Akšabanovići, Vulevići, Šipčanik, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići, a od 11 sati i 30 minuta do 13 sati Ramza Ćaf, Drume, Božaj, Vitoja, Kremza, Skorać, Karaula Jagoda, Helnica, Nobom, Spinja, Arza, Brlaj i Traboin.

Zbog radova na dalekovodu, struju od osam do 18 sati neće imati željezničke stanice Bioči i Lutovo, Potkrš, Klopot, Pelev Brijeg, Lutovo, Boljesestra, Seoštica i Orah.

U Nikšiću, od osam do 11 sati, bez struje će biti Kočani u blizini brane Krupac, a od 12 do 15 sati Kličevo, u blizini škole “Jagoš Kontić”.

Na Cetinju će, zbog izgradnje dalekovoda 400kV Lastva - Čevo, od sedam do 17 sati bez struje biti Ćeklići, Resna, Bjelice, Cuce, Čevo i Lastva Čevska. Zbog radova na dalekovodu, od osam do 18 sati struju neće imati područje Ćeklića, Resne, Bjelica, Cuca, Čeva, Lastve Čevske, Njeguši i Žanjev Do.

U Baru, od deset do 11 sati, bez struje će biti Čanj, a od 11 sati i 30 minuta do 14 sati djelovi Sutomora, u trajanju do 30 minuta.

U Ulcinju će, od osam sati do 14 sati i 30 minuta, bez struje biti dio Kruča prema džamiji, a od osam sati do 18 sati i 30 minuta dio prema plaži Rakiti. Struju od osam do 14 sati neće imati Selita prema Đekovićima i Astafovićima.

U Kotoru će, od devet do 11 sati, bez struje biti Dobrota, odnosno Sveti Stasije, a od devet do 14 sati Krivošije. Od deset do 13 sati bez struje će biti Grbalj, odnosno naselje Glavatske kućice, Kovačko polje, Gorovići i Bratešići.

U Herceg Novom, od devet do 14 sati, bez struje će biti Topla, dio kod teniskih terena.

U Rožajama će, od devet sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta, bez struje biti Binjoše, Grablje, Rijeka, Kačari, Blace i Paučina, a od 14 sati i 30 minuta do 15 sati Daciće. Od devet sati do 14 sati i 30 minuta bez struje će biti Donja Lovnica.

U Beranama, od osam sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta, struju neće imati dio Buča, DV Dolac i Vinicka, a od devet sati do 14 sati i 30 minuta Beranselo.

U Petnjici, od osam sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta, struju neće imati Radmanci.

